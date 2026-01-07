UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Рішення уряду України забороняє відключення світла у медичних закладах під час застосування графіків. За фактом можливого його порушення у Львові негайно проведуть перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.

Вона розповіла, що відповідне положення закріплене у рішенні уряду щодо заходів із забезпечення постачання електроенергії в осінньо-зимовий період 2025/26 року.

"Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобов'язані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду", - йдеться у її заяві.

Свириденко додала, що органи контролю, у тому числі Держанергонагляд, мають негайно провести перевірку у Львові за фактом можливих порушень рішення уряду.

Що передувало

Львівський мер Андрій Садовий повідомив, що з ночі середи, 7 січня, у Львові знеструмлена частина лікарень та весь комунальний електротранспорт. За його словами, це сталось через рішення уряду про зміни підходу визначення критичності підприємств.

Очільник міста також розповів, що зранку намагався зв’язатися з членами Кабміну, аби терміново врегулювати ситуацію.

Пізніше Садовий заявив, що після розмови з прем'єр-міністром Юлією Свириденко у Львові відновили подачу електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, "Укренерго" попереджало про застосування 7 січня графіків відключення світла у всіх областях України. Обмеження також діятимуть і для промисловості.

Зазначимо, голова "Укренерго" Віталій Зайченко раніше розповідав, що можливі тривалі морози на рівні -10°C можуть призвести до посилення відключень світла. Він пояснив, що за таких умов споживання різко зростає і його нічим перекрити.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівЮлія СвириденкоВідключеня світлаЛікарні