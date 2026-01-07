Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят

Решение правительства Украины запрещает отключения света в медицинских учреждениях во время применения графиков. По факту возможного его нарушения во Львове немедленно проведут проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
Она рассказала, что соответствующее положение закреплено в решении правительства о мерах по обеспечению поставок электроэнергии в осенне-зимний период 2025/26 года.
"Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства", - говорится в ее заявлении.
Свириденко добавила, что органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, должны немедленно провести проверку во Львове по факту возможных нарушений решения правительства.
Львовский мэр Андрей Садовый сообщил, что с ночи среды, 7 января, во Львове обесточена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. По его словам, это произошло из-за решения правительства об изменении подхода определения критичности предприятий.
Глава города также рассказал, что утром пытался связаться с членами Кабмина, чтобы срочно урегулировать ситуацию.
Позже Садовый заявил, что после разговора с премьер-министром Юлией Свириденко во Львове возобновили подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры.
Напомним, "Укрэнерго" предупреждало о применении 7 января графиков отключения света во всех областях Украины. Ограничения также будут действовать и для промышленности.
Отметим, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее рассказывал, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Он пояснил, что при таких условиях потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.