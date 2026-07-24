Відкладати роками. Скільки доведеться збирати на квартиру в різних містах України

Сьогодні ціни на житло в Україні залежать від багатьох факторів, не останній з яких - місцерозташування. Тож і збирати на власну квартиру в різних містах доведеться по-різному.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України".
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Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна у коментарі РБК-Україна розповіла, що сьогодні "найдорожчим ринок залишається у Києві та Львові".
На вторинному ринку, за її словами, "ціна двокімнатних квартир вища у Києві, а однокімнатних - у Львові".
"Одеса займає третє місце, а Дніпро та Харків - помітно відстають", - поділилась експерт.
В цілому вартість житла у цих п'яти українських містах нині така:
На ринку новобудов сьогодні також лідирують:
За ними йдуть:
Кірюхіна розповіла, що "в Одесі з середини 2024 року, а в Харкові - з початку 2025 року змінилася динаміка - відбулося відновлення попиту".
"За останній рік медіанна вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку зросла на 10% в Одесі та на 5% у Харкові. Відтоді в обох містах ціни хоч і повільно, але стабільно зростають", - поділилась вона.
Тим часом у Дніпрі, за її словами, ринок у 2026 році виглядає неоднорідним.
Якщо медіанна ціна однокімнатних квартир за останній рік знизилася на 6,18%, то трикімнатні, навпаки, подорожчали на 8,33%.
"Це може свідчити про вищий попит на житло для родин. Зокрема серед внутрішньо переміщених осіб", - зауважила фахівець.
У Києві, за даними Кірюхіної, динаміка змінилась у 2026 році.
"Починаючи із зими ціни на однокімнатні квартири фактично вийшли на плато, а медіанні ціни дво- та трикімнатних квартир за останні пів року дещо знизилися - на 4,55% та 3,75% відповідно", - повідомила вона.
Це, на думку представниці ЛУН, "свідчить про уповільнення темпів зростання після кількох років активного подорожчання".
А ось найбільш стабільне зростання цін - впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення - демонструє Львів.
Там медіанна ціна однушок за останній рік зросла на 11,33%, а новобудови подорожчали на 14%.
Виходячи із середніх доходів українців у вищезгаданих містах та актуальних цін на житло (за даними статистики ЛУН), найдовше збирати на власну однокімнатну квартиру доведеться у Львові - 8,4 року повної зарплати.
Тим часом в інших містах ситуація така:
"Найпомітнішими тенденціями зараз є відновлення попиту в Одесі та Харкові, неоднорідна динаміка в Дніпрі, стабільне багаторічне зростання у Львові та вихід київського ринку на етап уповільнення", - підсумувала Кірюхіна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують будинки в Україні (та де вони найдешевші).
Крім того, ми пояснювали, скільки часу на купівлю житла потрібно представникам різних професій.
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