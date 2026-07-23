Зарплати в Україні зростають? В яких містах платять найбільше

Середня зарплата в Україні станом на липень 2026 року сягнула 30 тисяч гривень. За рік оплата праці зросла в усіх найбільших містах країни, а найвищі зарплати традиційно пропонують у Києві та Львові.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України" .

Таким чином, серед найбільших міст України найвищі середні зарплати залишаються у Києві та Львові, тоді як найнижчий показник серед цієї п'ятірки має Харків.

За даними Work.ua, найбільше за останній рік зросли зарплати у представників кількох масових професій.

У Work.ua уточнили, що середня зарплата у Києві розрахована на основі даних із 53 653 вакансій , розміщених на платформі протягом останніх трьох місяців.

Найбільше серед п'яти найбільших міст зарплати зросли у Львові - на 23% .

При цьому в компанії зазначають, що загалом середні зарплати у великих містах за рік зросли приблизно на 20% .

За даними Work.ua, середня зарплата в Україні зараз становить 30 000 гривень .

Нагадаємо, через дефіцит кадрів на ринку праці українські роботодавці дедалі частіше наймають працівників віком 50+. Найбільший попит мають водії, продавці, бухгалтери, кухарі та медичні працівники, а для підтримки людей старшого віку в Україні також діє проєкт "Досвід має значення".

Також РБК-Україна розповідало, які вакансії та зарплати пропонують неповнолітнім в Україні.