Зарплати в Україні зростають? В яких містах платять найбільше
Середня зарплата в Україні станом на липень 2026 року сягнула 30 тисяч гривень. За рік оплата праці зросла в усіх найбільших містах країни, а найвищі зарплати традиційно пропонують у Києві та Львові.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України".
Головне:
- Середній показник по країні: Станом на липень 2026 року середня зарплата в Україні сягнула 30 000 гривень, а загальний рівень оплати праці у великих містах за рік зріс приблизно на 20%.
- Рейтинг міст-лідерів: Найвищі середні зарплати пропонують у Києві та Львові. Далі йдуть Одеса, Дніпро і Харків.
- Де зарплати зростали найшвидше: Найдинамічніше серед першої п'ятірки міст показники зросли у Львові - на 23% за рік.
- Топ-професії за темпами зростання: Найбільше за рік підвищили виплати комірникам та кухарям. Також зросли доходи водіїв, продавців-консультантів та менеджерів з продажу.
У яких містах найбільші зарплати
За даними Work.ua, середня зарплата в Україні зараз становить 30 000 гривень.
Найвищий рівень оплати праці серед найбільших міст зафіксовано у:
- Києві - 35 900 гривень;
- Львові - 32 500 гривень;
- Одесі - 28 900 гривень;
- Дніпрі - 28 500 гривень;
- Харкові - 26 500 гривень.
При цьому в компанії зазначають, що загалом середні зарплати у великих містах за рік зросли приблизно на 20%.
Середні зарплати у різних містах України (інфографіка РБК-Україна)
Як змінилися зарплати за рік
Найбільше серед п'яти найбільших міст зарплати зросли у Львові - на 23%.
Також суттєве зростання зафіксували:
- Київ - +20%;
- Одеса - +19%;
- Харків - +18%;
- Дніпро - +15%.
У Work.ua уточнили, що середня зарплата у Києві розрахована на основі даних із 53 653 вакансій, розміщених на платформі протягом останніх трьох місяців.
У яких професіях зарплати зростають найшвидше
За даними Work.ua, найбільше за останній рік зросли зарплати у представників кількох масових професій.
Зокрема:
- комірник - +23%, середня зарплата 29 000 гривень;
- кухар - +23%, середня зарплата 32 500 гривень;
- водій - +19%, середня зарплата 37 500 гривень;
- продавець-консультант - +15%, середня зарплата 24 000 гривень;
- менеджер з продажу - +10%, середня зарплата 38 500 гривень.
Таким чином, серед найбільших міст України найвищі середні зарплати залишаються у Києві та Львові, тоді як найнижчий показник серед цієї п'ятірки має Харків.
Нагадаємо, через дефіцит кадрів на ринку праці українські роботодавці дедалі частіше наймають працівників віком 50+. Найбільший попит мають водії, продавці, бухгалтери, кухарі та медичні працівники, а для підтримки людей старшого віку в Україні також діє проєкт "Досвід має значення".
Також РБК-Україна розповідало, які вакансії та зарплати пропонують неповнолітнім в Україні.