Відкат долара та євро: курс на 26 березня та які ліміти по картам для українців за кордоном

15:32 25.03.2026 Ср
2 хв
Скільки грошей українці можуть зняти за день за кордоном?
aimg Ірина Гамерська
Відкат долара та євро: курс на 26 березня та які ліміти по картам для українців за кордоном Фото: НБУ дав курс валют на 26 березня (Getty Images)

Нацбанк трохи знизив офіційний курс долара на завтра, 26 березня. Європейська валюта також впаде в ціні на кілька копійок.

Скільки коштуватиме валюта завтра та які обмеження на покупки діють для українців за кордоном - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Курс НБУ: Офіційний долар знизився до 43,87 грн (-5 коп.), а євро опустилося до 50,85 грн (-4 коп.).
  • Гривневі картки за кордоном: Ліміт на зняття готівки становить 12,5 тис. грн на тиждень, на покупки - 100 тис. грн на місяць.
  • Валютні картки за кордоном: Можна зняти до 100 тис. грн (в еквіваленті) на день.
  • Спеціальні ліміти (валютні картки): На ювелірні вироби та годинники діє обмеження 100 тис. грн на місяць, на операції з нерухомістю - 500 тис. грн.
  • Без обмежень: Власники валютних карток можуть здійснювати інші безготівкові розрахунки в торговельних мережах за кордоном без лімітів.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 43,87 грн. Це на 5 копійок нижче, ніж курс на сьогодні.

Євро завтра також трохи опуститься в ціні і становитиме 50,85 (-4 коп) грн.

Фото: курс валют на 26 березня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют на 26 березня (інфографіка РБК-Україна)

Ліміти на карткові операції за кордоном: скільки можна зняти та витратити

Як зазначається на сайті НБУ, для українців, які користуються картками вітчизняних банків за межами країни, діють встановлені ліміти. Розмір обмежень залежить від того, в якій валюті відкрита ваша картка.

Гривневі картки

  • Зняття готівки: до 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на тиждень (7 календарних днів).
  • Безготівкові розрахунки: до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць для оплати товарів та послуг.

Валютні картки

  • Зняття готівки: до 100 тис. грн (в еквіваленті) на день.
  • Купівля коштовностей: до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць для оплати ювелірних виробів, годинників, коштовного каміння, монет та марок.
  • Операції з нерухомістю: до 500 тис. грн (в еквіваленті) на місяць для розрахунків з агентами та менеджерами за кордоном.

Важливо: інші безготівкові операції в торговельних мережах з валютних карток можуть здійснюватися без обмежень.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

