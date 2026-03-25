Откат доллара и евро: курс на 26 марта и какие лимиты по картам для украинцев за рубежом

15:32 25.03.2026 Ср
2 мин
Сколько денег украинцы могут снять за день за границей?
aimg Ирина Гамерская
Откат доллара и евро: курс на 26 марта и какие лимиты по картам для украинцев за рубежом Фото: НБУ дал курс валют на 26 марта (Getty Images)

Нацбанк немного снизил официальный курс доллара на завтра, 26 марта. Европейская валюта также упадет в цене на несколько копеек.

Сколько будет стоить валюта завтра и какие ограничения на покупки действуют для украинцев за рубежом - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс НБУ: Официальный доллар снизился до 43,87 грн (-5 коп.), а евро опустилось до 50,85 грн (-4 коп.).
  • Гривневые карты за границей: Лимит на снятие наличных составляет 12,5 тыс. грн в неделю, на покупки - 100 тыс. грн в месяц.
  • Валютные карты за рубежом: Можно снять до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день.
  • Специальные лимиты (валютные карты): На ювелирные изделия и часы действует ограничение 100 тыс. грн в месяц, на операции с недвижимостью - 500 тыс. грн.
  • Без ограничений: Владельцы валютных карт могут осуществлять другие безналичные расчеты в торговых сетях за рубежом без лимитов.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,87 грн. Это на 5 копеек ниже, чем курс на сегодня.

Евро завтра также немного опустится в цене и составит 50,85 (-4 коп) грн.

Откат доллара и евро: курс на 26 марта и какие лимиты по картам для украинцев за рубежом

Фото: курс валют на 26 марта (инфографика РБК-Украина)

Лимиты на карточные операции за границей: сколько можно снять и потратить

Как отмечается на сайте НБУ, для украинцев, которые пользуются картами отечественных банков за пределами страны, действуют установленные лимиты. Размер ограничений зависит от того, в какой валюте открыта ваша карта.

Гривневые карты

  • Снятие наличных: до 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) в неделю (7 календарных дней).
  • Безналичные расчеты: до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц для оплаты товаров и услуг.

Валютные карты

  • Снятие наличных: до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день.
  • Покупка драгоценностей: до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц для оплаты ювелирных изделий, часов, драгоценных камней, монет и марок.
  • Операции с недвижимостью: до 500 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц для расчетов с агентами и менеджерами за рубежом.

Важно: другие безналичные операции в торговых сетях с валютных карт могут осуществляться без ограничений.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

