Ціни можуть зростати швидше: в НБУ попередили про зміну інфляційної траєкторії

Попри певні позитивні фактори всередині країни, зовнішні ризики змушують регулятора готуватися до вищих темпів зростання цін, ніж очікувалося раніше.

Як війна на Близькому Сході та ситуація в енергетиці вплинуть на гаманці українців у найближчі місяці, у коментарі РБК-Україна пояснив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський .

Головне:

Інфляція вища за прогноз: Траєкторія зростання цін у найближчі місяці, ймовірно, перевищить січневі очікування НБУ через здорожчання нафти та газу на світових ринках.

Вплив війни на Близькому Сході: Саме цей зовнішній конфлікт спричинив суттєве зростання вартості енергоресурсів, що вже почало відображатися на внутрішніх цінах в Україні.

Енергетика як стримувальний фактор: Поліпшення ситуації в українському енергосекторі має частково обмежити ціновий тиск на економіку.

Дії регулятора: НБУ планує підтримувати стабільність валютного ринку та привабливість гривневих депозитів, щоб заспокоїти інфляційні очікування громадян.

Фактор невизначеності: Наразі складно визначити остаточний сценарій розвитку подій, оскільки Нацбанку потрібно більше інформації для перегляду прогнозів.

Лепушинський зазначив, що траєкторія зростання цін в Україні у найближчі місяці з високою ймовірністю буде вищою, ніж передбачалося у січневому прогнозі. Основною причиною такого перегляду очікувань стала війна на Близькому Сході. Через цей конфлікт на світових ринках суттєво подорожчали нафтопродукти та газ, що вже почало безпосередньо позначатися на внутрішніх цінах всередині нашої держави.

Водночас посадовець зазначив, що існують і фактори, які стримують ціновий тиск. Зокрема, ситуація в українському енергосекторі останнім часом поліпшилася, що має позитивно вплинути на стабільність цін.

Для того, щоб заспокоїти інфляційні очікування громадян, Нацбанк планує й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та підтримувати привабливість гривневих інструментів.

Попри це, у регуляторі наголошують на значній невизначеності щодо подальшого розвитку подій. Для визначення того, за яким саме сценарієм рухатиметься економіка та чи знадобиться суттєвий перегляд прогнозів, фахівцям НБУ наразі потрібно більше інформації про ситуацію на міжнародних ринках.