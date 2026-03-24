Психологічної межі немає. Що відбувається з курсом долара та чи є дефіцит валюти - пояснює НБУ

Війна на Близькому Сході спровокувала коливання на валютному ринку України. Як наслідок - долар у березні бив рекорд за рекордом.

Чи вдалося стабілізувати курс валют, як НБУ корегує ринок та чи є загроза дефіциту валюти у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.

Головне: Причини девальвації: Курс гривні послабився через геополітичний шок на Близькому Сході, що спричинив ріст цін на пальне та зміцнення долара у світі.

Стабілізація: Ситуація на ринку вже заспокоїлася, а курс долара в Україні скоригувався нижче позначки 44 грн.

Ситуація на ринку вже заспокоїлася, а курс долара в Україні скоригувався нижче позначки 44 грн. Курсова політика: НБУ не встановлює межу у 45 грн чи будь-яку іншу - курс може як зростати, так і падати залежно від ринку. Але в НБУ декларують, що зберігатимуть стійкість валютного ринку.

Відсутність дефіциту: Готівкової валюти в касах банків навіть більше, ніж зазвичай. Попит банків на підкріплення кас від НБУ втричі нижчий за пропозицію.

Готівкової валюти в касах банків навіть більше, ніж зазвичай. Попит банків на підкріплення кас від НБУ втричі нижчий за пропозицію. Резерви та обмеження: Міжнародні резерви України складають майже 55 млрд доларів, що гарантує стабільність. Нові обмеження на ринку запроваджувати не планують. Чому гривня слабшала у першій половині березня? За словами представника НБУ, головним чинником став геополітичний шок через війну на Близькому Сході. Це спровокувало: Зростання цін на енергоресурси, що збільшило попит на валюту з боку імпортерів пального.

Зміцнення долара США до більшості світових валют, зокрема до євро та гривні.

до більшості світових валют, зокрема до євро та гривні. Зміну курсових очікувань через здорожчання нафти. Лепушинський підкреслив, що останніми днями ситуація стабілізувалася, а курс долара скоригувався нижче позначки у 44 гривні за долар. Чи очікує НБУ подальше послаблення курсу? У Нацбанку наголошують, що не надають курсових прогнозів і не встановлюють конкретних психологічних меж (як-от 45 грн/дол). Керована гнучкість: Курс може як послаблюватися, так і зміцнюватися залежно від ринкових чинників.

Пріоритет - помірна інфляція: Головна мета НБУ - утримати помірну інфляцію та привести її до цілі 5%.

Для цього потрібна стійкість валютного ринку: НБУ задекларував, що його незмінним завданням є її збереження. В Нацбанку готові оперативно реагувати. "За потреби будемо більш наочно демонструвати свою присутність на валютному ринку", – каже Лепушинський

Головна мета НБУ - утримати помірну інфляцію та привести її до цілі 5%. Для цього потрібна стійкість валютного ринку: НБУ задекларував, що його незмінним завданням є її збереження. В Нацбанку готові оперативно реагувати. "За потреби будемо більш наочно демонструвати свою присутність на валютному ринку", – каже Лепушинський Резерви: Обсяг міжнародних резервів (майже 55 млрд доларів) є достатнім для підтримання стійкості ринку. Чи є ризики дефіциту готівкової валюти? Попри ситуацію з інкасаторськими машинами "Ощадбанку" в Угорщині, дефіциту готівки в країні немає. Обсяг валюти в касах банків зараз на 100 млн доларів вищий за звичні залишки.

НБУ шість разів оголошував операції з підкріплення кас, проте попит з боку банків був у рази нижчим за пропозицію (викуплено лише 203 млн доларів із запропонованих 600 млн). Лепушинський підкреслив, що Національний банк не розглядає запровадження нових адміністративних обмежень на валютному ринку.

