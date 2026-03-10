Отдал России на войну миллион евро: под Киевом задержали экс-депутата от ОПЗЖ

Служба безопасности Украины разоблачила на пособничестве РФ экс-депутата от запрещенной партии ОПЗЖ на Луганщине. Фигуранта задержали в его офисе под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, заявление СБУ и "Радио Свобода ".

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Геннадии Минине, директоре и бенефициаре Рубежанского и Трипольского картонно-тарных комбинатов.

Согласно материалам дела, задержанный владеет промышленным комбинатом на временно оккупированной территории на востоке Украины. В 2022 году он перерегистрировал предприятие по российскому законодательству.

Расследование установило, что экс-депутат ОПЗЖ, проигнорировал запрет на предпринимательскую деятельность с РФ и закупал у нее оборудование для своей фабрики.

Закупки российского оборудования

После полномасштабного вторжения задержанный приобрел у компании из Набережных Челнов технологическое оборудование на более 1 млн евро.

Для сокрытия торговых отношений с оккупантами, злоумышленник указал заказчиком товара аффилированную компанию из Беларуси. Это позволило российскому оборудованию попасть на предприятие фигуранта, а деньги за это поступили в страну-агрессора.

Задержанный находится под стражей, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Российские паспорта и вклады в "Сбербанке"

"Радио Свобода" провела расследование в отношении задержанного экс-депутата ОПХЖ - Геннадия Минина. Журналисты получили документы из российской налоговой, на которых стоят подписи, похожие на подписи злоумышленника, которые содержатся на официальных сайтах его украинских предприятий.

В то же время Минин все отрицал в комментарии журналистам. Он подчеркнул, что не ставил никаких подписей в документах российских компаний.

Его адвокат заявил, что изображение его подписи на российских документах свидетельствует о возможных намерениях завладеть активами фигуранта, которые остались в Рубежном Луганской области.

Кроме того, Геннадий Минин и его жена Наталья имеют российское гражданство. Согласно данным российского сайта "Госуслуги", по состоянию на март 2026 года документ фигуранта является действительным.

В данных о клиентах банков РФ, Геннадий Минин владеет вкладами в российском подсанкционном "Сбербанке". Данные об этом указаны за 2021, 2022, 2023 и 2024 годы, однако адвокат экс-депутата ОПЗЖ это отрицает.

Контракт с "Укрпочтой"

Минин владеет в Украине рядом предприятий, которые занимаются переработкой бумаги и изготовлением картонной упаковки. Среди них и "Трипольский упаковочный комбинат" на Киевщине, который с начала полномасштабной войны заключил с "Укрпочтой" контракты на поставку коробок и ящиков на почти 90 млн гривен.