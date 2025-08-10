Відчули навіть у Стамбулі: в Туреччині стався потужний землетрус (відео)

За даними державних служб, землетрус стався в районі Синдирги у Баликесірі, на глибині приблизно в 11 кілометрів. Поштовхи від нього відчули у провінціях Маніса, Ізмір, Ушак та Бурса, деякі афтершоки дійшли навіть до Стамбула, за десятки кілометрів від епіцентру.

Губернатор провінції Баликесір Ахмет Акин заявив про руйнування на кількох локаціях. Поки що не повідомлялося про "важких" постраждалих, або загиблих, деяка кількість людей отримала несильні травми та поранення. Шестеро людей врятовані з-під завалів.

Також виступив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. За його словами, рятувальні служби вже працюють на місцях, відправлено аварійно-рятувальні бригади.

Турецьке Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) випустило попередження. Місцевих мешканців просять не заходити до будівель, особливо до тих, які отримали пошкодження під час землетрусу.

В адміністрації Стамбула заявили, що руйнувань та постраждалих не фіксували. Хоча місто відчуло кілька афтершоків у 3,1 та 3,6 бала після землетрусу.

Землетрус прокоментував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він запевнив, що ведеться ліквідація наслідків стихійного лиха.

"Висловлюю співчуття всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі та відчувався також у навколишніх провінціях", - сказав він.