На Камчатці стався найпотужніший за десятиліття землетрус, оголошено загрозу цунамі

На Камчатському півострові стався найпотужніший за останнє десятиліття землетрус. У регіоні пошкоджено адміністративну інфраструктуру й оголошено загрозу цунамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Перші підземні поштовхи почалися у місті Північно-Курильськ об 11:30 за місцевим часом.

За словами очевидців, у цей момент затремтіли меблі, у магазинах із полиць магазинів упав товар, почала падати побутова техніка і спрацьовувати сигналізації в автомобілів.

За попередньою оцінкою сейсмологів, сила поштовху становила до 7,9 балів.

За даними росЗМІ, землетруси сталися також у Північно-Курильську та Петропавловську. В окремих районах Петропавловська-Камчатського відчувалися поштовхи силою 7-8 балів.

Губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко повідомив, що в регіоні оголошено загрозу цунамі, здійснюється евакуація жителів на височину з потенційно небезпечної зони.

"Екстрені служби працюють у повному обсязі, ситуація під контролем. Вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки людей і відновлення нормального життя в районі", - написав він.

Пошкоджено дитячий садок

Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов повідомив, що регіон зазнав "найсильніших поштовхів за останнє десятиліття".

"Оголошено загрозу цунамі, сила хвилі уточнюється, закликаю всіх не наближатися до берегової лінії в цунамі-небезпечних районах і стежити за оголошеннями по гучномовному зв'язку", - зазначив Солодов.

У дитячому садку №15 "Родничок" в місті Північно-Курильськ обвалилася частина фасаду. Всередині дітей не було - у приміщенні проводився ремонт і робітники змогли вчасно покинути будівлю.

Загроза цунамі та нові поштовхи

Після землетрусу Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США оголосило загрозу цунамі на півострові Аляска.

Про загрозу цунамі для узбережжя своєї країни повідомило і метеорологічне агенство Японії.

Тим часом, як повідомляють росЗМІ, перші хвилі цунамі досягли берегів Північно-Курильська.

На Камчатці стався новий підземний поштовх магнітудою 5,8 балів.