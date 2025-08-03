Землетрус у Нью-Йорку: жителі відчули поштовхи в Мангеттені та Бронксі

У суботу ввечері у США стався землетрус, який був відчутний у деяких районах Нью-Йорка і штату Нью-Джерсі.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 3.0 стався на глибині близько 10 км у районі міста Гасбрук-Гайтс (штат Нью-Джерсі). Поштовхи сталися о 22:18 за місцевим часом.

ЗМІ уточнюють, що це місто розташоване за 21 км від Мангеттену, а самі поштовхи відчувалися як у деяких районах північної частини Мангеттена, а також Бронкса (один із 5 районів Нью-Йорка).

В окремих районах Нью-Джерсі поштовхи тривали до 10 секунд, зокрема в Натлі, розташованому за 9 миль на північ від Хасбрук-Хайтс.

Повідомляється, що інформації про постраждалих або пошкодження поки що не було.