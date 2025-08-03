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Землетрус у Нью-Йорку: жителі відчули поштовхи в Мангеттені та Бронксі

Неділя 03 серпня 2025 06:45
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Землетрус у Нью-Йорку: жителі відчули поштовхи в Мангеттені та Бронксі Фото: у Нью-Йорку були поштовхи магнітудою 3.0 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері у США стався землетрус, який був відчутний у деяких районах Нью-Йорка і штату Нью-Джерсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з на New York Post, ABC і CBS.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 3.0 стався на глибині близько 10 км у районі міста Гасбрук-Гайтс (штат Нью-Джерсі). Поштовхи сталися о 22:18 за місцевим часом.

ЗМІ уточнюють, що це місто розташоване за 21 км від Мангеттену, а самі поштовхи відчувалися як у деяких районах північної частини Мангеттена, а також Бронкса (один із 5 районів Нью-Йорка).

В окремих районах Нью-Джерсі поштовхи тривали до 10 секунд, зокрема в Натлі, розташованому за 9 миль на північ від Хасбрук-Хайтс.

Повідомляється, що інформації про постраждалих або пошкодження поки що не було.

Інші землетруси

Нагадаємо, що вранці 30 липня на Камчатському півострові (РФ) стався найпотужніший землетрус із 1952 року (конкретно для цього регіону).

Тоді внаслідок поштовхів було пошкоджено адміністративну інфраструктуру та оголошено загрозу цунамі. За оцінками сейсмологів, сила поштовху перевищила 8 балів.

Також зазначимо, що внаслідок землетрусу в РФ - США та Японія оголосили попередження про цунамі.

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Сполучені Штати Америки Нью-Йорк
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