Почувствовали даже в Стамбуле: в Турции произошло мощное землетрясение (видео)

Иллюстративное фото: землетрясение магнитудой в 6,1 сотрясло Турцию (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Турции вечером 10 августа в провинции Балыкесир произошло сразу два землетрясения - магнитудой в 6,1 и 4,6 балла по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet и CNN Turk.

По данным государственных служб, землетрясение произошло в районе Синдирги в Балыкесире, на глубине примерно в 11 километров. Толчки от него почувствовали в провинциях Маниса, Измир, Ушак и Бурса, некоторые афтершоки дошли даже до Стамбула, за десятки километров от эпицентра.

Губернатор провинции Балыкесир Ахмет Акин заявил о разрушениях на нескольких локациях. Пока не сообщалось о "тяжелых" пострадавших или погибших, некоторое количество людей получили несильные травмы и ранения. Шесть человек спасены из-под завалов.

Также выступил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, спасательные службы уже работают на местах, отправлены аварийно-спасательные бригады.

Турецкое Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) выпустило предупреждение. Местных жителей просят не заходить в здания, особенно в те, которые получили повреждения во время землетрясения.

В администрации Стамбула заявили, что разрушений и пострадавших не фиксировали. Хотя город почувствовал несколько афтершоков в 3,1 и 3,6 балла после землетрясения.

Землетрясение прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заверил, что ведется ликвидация последствий стихийного бедствия.

"Выражаю соболезнования всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Балыкесире и ощущалось также в окружающих провинциях", - сказал он.

 

Другие землетрясения

Напомним, что утром 30 июля на Камчатском полуострове (РФ) произошло самое мощное землетрясение с 1952 года (конкретно для этого региона). После этого на Камчатке проснулся самый высокий вулкан Евразии Ключевская сопка.

Тогда в результате толчков была повреждена административная инфраструктура и объявлена угроза цунами. По оценкам сейсмологов, сила толчка превысила 8 баллов. В результате землетрясения были повреждены несколько городов и российская военная база атомных подводных лодок.

3 августа вечером в США произошло землетрясение, которое было ощутимо в некоторых районах Нью-Йорка и штата Нью-Джерси. Землетрясение магнитудой в 3 балла произошло на глубине около 10 км в районе города Гасбрук-Хайтс (штат Нью-Джерси).

