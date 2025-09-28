ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві пролунали вибухи. Працює ППО (відбій)

Київ, Неділя 28 вересня 2025 01:27
UA EN RU
У Києві пролунали вибухи. Працює ППО (відбій) Фото: росіяни атакують Київ ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві чути звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Повітряні сили і голову КМВА Тимура Ткаченка.

"Ударний БпЛА над Києвом, зі сторони Броварів", - повідомили військові о 01:18.

Ткаченко зазначив, що в столиці оголошено тривогу через ворожі БпЛА.

"Може бути гучно. Пройдіть в найближче укриття і залишайтесь там до відбою тривоги!", - зазначив очільник КМВА.

Оновлено 01:37

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Ворожий "Шахед" вийшов за межі міста у західному напрямку та більше не фіксується.

Обстріл "Шахедами" 28 вересня

З вечора суботи, 27 вересня, військові РФ запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". У східних, північних, південних і центральних областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько 01:00 у Запоріжжі пролунали вибухи. Місто атакують ударні безпілотники, також повідомлялося про ризик ударів по області швидкісними ракетами.

Додамо, що вдень у суботу росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю в Сумській області, загинув чоловік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"