У Києві пролунали вибухи. Працює ППО (відбій)

У Києві чути звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Повітряні сили і голову КМВА Тимура Ткаченка.

"Ударний БпЛА над Києвом, зі сторони Броварів", - повідомили військові о 01:18.

Ткаченко зазначив, що в столиці оголошено тривогу через ворожі БпЛА.

"Може бути гучно. Пройдіть в найближче укриття і залишайтесь там до відбою тривоги!", - зазначив очільник КМВА.

Оновлено 01:37

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Ворожий "Шахед" вийшов за межі міста у західному напрямку та більше не фіксується.