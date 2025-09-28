ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: є загроза пуску "Кинджалів"

Україна, Неділя 28 вересня 2025 02:32
UA EN RU
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: є загроза пуску "Кинджалів" Фото: російській винищувач МіГ-31К з ракетою "Кинджал" на борту (weikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, КМВА та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні військової адміністрації столиці.

Іван Федоров повідомив про ймовірні пуски ракет з МіГ-31К по всій території України.

О 02:32 військові повідомили про рух швидкісних цілей у напрямку Житомирської та Хмельницької областей.

У Хмельницькій області було чути звуки вибухів.

О 02:42 моніторингові пабліки повідомили про відхід двох МіГ-31К від потенційних рубежів пусків ракет.

Станом на 02:35 карта повітряних тривог України виглядала так:

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: є загроза пуску &quot;Кинджалів&quot;

Комбінована атака Росії 28 вересня

В ніч на неділю, 28 вересня, російські терористи запустили в напрямку України більше 100 ударних дронів "Шахед".

О 01:18 у Києві було чути звуки вибухів, сили ППО збивали ворожий російський безпілотник над містом.

Моніторингові пабліки повідомляють про зліт семи бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Літаки рухаються вбік пускових рубежів.

Також, за даними пабліків, додатково зафіксовано виліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-160 з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіГ-31К Війна в Україні Ракетна атака
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"