В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: є загроза пуску "Кинджалів"

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

"Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні військової адміністрації столиці.

Іван Федоров повідомив про ймовірні пуски ракет з МіГ-31К по всій території України.

О 02:32 військові повідомили про рух швидкісних цілей у напрямку Житомирської та Хмельницької областей.

У Хмельницькій області було чути звуки вибухів.

О 02:42 моніторингові пабліки повідомили про відхід двох МіГ-31К від потенційних рубежів пусків ракет.

Станом на 02:35 карта повітряних тривог України виглядала так: