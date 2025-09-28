ua en ru
У Хмельницькій області пролунали вибухи: ворог запустив "Кинджали"

Неділя 28 вересня 2025 02:43
У Хмельницькій області пролунали вибухи: ворог запустив "Кинджали" Фото: про наслідки атаки поки що інформації немає (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 28 вересня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Росіяни підняли в небо літаки МіГ-31К та запустили ракети типу "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Хмельницькій області було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться о 02:33.

Напередодні глава Запорізької ОВА повідомив, що росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К. Після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували спочатку швидкісні цілі в напрямку Житомирської, а потім Хмельницької області.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:43 тривога досі по всій території України. Сигнал поширився саме після того, як була інформація про зліт МіГ-31К.

У Хмельницькій області пролунали вибухи: ворог запустив &quot;Кинджали&quot;

Обстріл Хмельницької області

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня росіяни атакували Дунаївську громаду Хмельницької області. В результаті обстрілу було зруйновано два житлові будинки, ще близько 20 споруд отримали пошкодження, а також загинув чоловік.

