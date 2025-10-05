Відбулися ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95МС

"Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет бортами Ту-95 в районі Енгельса!", - йдеться в повідомленні о 04:25.

Зараз (04:42) повітряну тривогу оголошено на всій території України.

Ту-95 (код НАТО Bear, "Ведмідь") - радянський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений і прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-ті роки.

Літак створено як відповідь на американський стратегічний бомбардувальник Convair B-36 "Peacemaker".

Ту-95 став одним із символів "Холодної війни" і спочатку проєктувався для ураження важливих стратегічних цілей у глибині ворожої території за будь-якої погоди і в будь-який час доби.

В барабанній установці розміщується шість крилатих ракет Х-55 або Х-555.

У модернізованій версії Ту-95МСМ бойові можливості були значно поліпшені - на підкрилових пілонах з'явилася можливість підвішувати ще вісім ракет Х-101.

Таким чином, сумарно Ту-95МС здатний запускати до 18 ракет за один раз.