RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Произошли вероятные пуски ракет с бомбардировщиков Ту-95МС

Фото: стратегическая авиация РФ предположительно запустила ракеты по Украине (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Российская стратегическая авиация, вероятно, запустила крылатые ракеты в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса!", - говорится в сообщении в 04:25.

В настоящий момент (04:42) воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Ту-95 (код НАТО Bear, "Медведь") - советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-е годы.

Самолет создан как ответ на американский стратегический бомбардировщик Convair B-36 "Peacemaker".

Ту-95 стал одним из символов "Холодной войны" и изначально проектировался для поражения важных стратегических целей в глубине вражеской территории при любой погоде и в любое время суток.

В барабанной установке размещается шесть крылатых ракет Х-55 или Х-555. 

В модернизованной версии Ту-95МСМ, боевые возможности были значительно улучшены - на подкрыльевых пилонах появилась возможность подвешивать еще восемь ракет Х-101.

Таким образом, сумарно Ту-95МС способен запускать до 18 ракет за один раз.

Ночная атака РФ 5 октября

В ночь на воскресенье, 5 октября, армия России массированно атакует Украину ударными дронами "Шахед" и крылатыми ракетами "Калибр" с Черного моря.

Накануне вечером агрессор запустил по Украине более 100 беспилотников.

В 3:40 ночи состоялись пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

В Запорожье в результате ударов "Шахедами" и управляемыми авиабомбами повреждены жилые дома и предприятие, наблюдаются перебои со светом и водой, есть раненые и один человек погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ту-95Война в УкраинеРакетная атака