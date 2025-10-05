Произошли вероятные пуски ракет с бомбардировщиков Ту-95МС

"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса!", - говорится в сообщении в 04:25.

В настоящий момент (04:42) воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Ту-95 (код НАТО Bear, "Медведь") - советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-е годы.

Самолет создан как ответ на американский стратегический бомбардировщик Convair B-36 "Peacemaker".

Ту-95 стал одним из символов "Холодной войны" и изначально проектировался для поражения важных стратегических целей в глубине вражеской территории при любой погоде и в любое время суток.

В барабанной установке размещается шесть крылатых ракет Х-55 или Х-555.

В модернизованной версии Ту-95МСМ, боевые возможности были значительно улучшены - на подкрыльевых пилонах появилась возможность подвешивать еще восемь ракет Х-101.

Таким образом, сумарно Ту-95МС способен запускать до 18 ракет за один раз.