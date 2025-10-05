ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ влучила в житлові будинки, в місті пожежі і жертви: все про нічну атаку на Запоріжжя

Неділя 05 жовтня 2025 03:57
UA EN RU
РФ влучила в житлові будинки, в місті пожежі і жертви: все про нічну атаку на Запоріжжя Фото: кількість постраждалих у Запоріжжі постійно зростає (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. Ворог влучив у будинки, попередньо, є жертви.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар по Запоріжжю.

Головне:

  • росіяни запустили "Шахеди" і КАБи;
  • ворог влучив у будинки, по території підприємства, виникли пожежі;
  • в місті через атаку РФ перебої зі світлом та водою;
  • через обстріл постраждали 6 осіб, одна людина загинула;

Чим били росіяни

За даними глави Запорізької ОВА Івана Федорова, починаючи з 01:13 було зафіксовано ударні дрони росіян, які рухалися в напрямку міста. Згодом була інформація про роботу ППО.

Трохи більше, ніж через годину після фіксації дронів, для області та Запоріжжя з'явилася загроза застосування керованих авіабомб. У місті було чути гучні вибухи.

Наслідки обстрілу

"Ворог наніс щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами: в деяких районах перебої зі світлом та водою", - інформував Федоров о 02:51.

Згодом стало відомо, що у місті зафіксовано влучання у житлові будинки, виникли пожежі, і на території одного з підприємств теж пожежа через атаку РФ.

Постраждалі

Кількість постраждалих у Запоріжжі постійно зростає. Спочатку було відомо про двох, пізніше про чотирьох, а наразі вже шість поранених. Серед них - 16-річна дівчина.

Окрім того, одна людина загинула.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запоріжжя Війна в Україні
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим