Відбудова та клімат. У Могилянці створили єдиний в Україні науковий центр енергетики

Після війни знадобляться різні фахівці, здатні відновлювати зруйновану інфраструктуру та енергосистему. Вже зараз серед нових проєктів НаУКМА - єдиний в Україні науковий центр "Київська лабораторія з питань енергетики та клімату" або KECLab.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт .

Які спеціалісти знадобляться для відновлення України

Після війни, на думку очільника НаУКМА, необхідними для відновлення України "безперечно" будуть "інженерно-будівельні спеціальності".

Крім того, за словами Квіта, особливо затребуваними у цей період можуть стати спеціалісти у таких сферах:

енергетика;

транспорт;

логістика;

медична реабілітація;

інформаційні технології;

психічне здоров'я;

економіка;

право;

управління.

Він нагадав також, що в НаУКМА мають "найкращу психологічну експертизу, зосереджену в Центрі психічного здоров'я та на кафедрі психології".

"У нашому університеті можна знайти для себе багато можливостей одержати найбільш запитувані професії", - констатував Квіт.

Чим важливий унікальний проєкт KECLab

"Серед нових проєктів - єдиний в Україні науковий центр "Київська лабораторія з питань енергетики та клімату (KECLab)", - поділився президент НаУКМА.

Він уточнив, що цей проєкт "працює у співпраці":

з німецькими партнерами;

з польськими партнерами.

"Це - аналітичний центр, що готує "policy papers" для уряду", - наголосив Квіт.

Невдовзі, за його словами, він матиме:

власні сертифікати;

магістерську програму для підготовки незалежних експертів у сфері енергетики.

"У контексті відбудови України - цей напрям матиме дуже важливе значення", - підсумував освітянин.