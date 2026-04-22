Відбудова та клімат. У Могилянці створили єдиний в Україні науковий центр енергетики
Після війни знадобляться різні фахівці, здатні відновлювати зруйновану інфраструктуру та енергосистему. Вже зараз серед нових проєктів НаУКМА - єдиний в Україні науковий центр "Київська лабораторія з питань енергетики та клімату" або KECLab.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт.
Які спеціалісти знадобляться для відновлення України
Після війни, на думку очільника НаУКМА, необхідними для відновлення України "безперечно" будуть "інженерно-будівельні спеціальності".
Крім того, за словами Квіта, особливо затребуваними у цей період можуть стати спеціалісти у таких сферах:
- енергетика;
- транспорт;
- логістика;
- медична реабілітація;
- інформаційні технології;
- психічне здоров'я;
- економіка;
- право;
- управління.
Він нагадав також, що в НаУКМА мають "найкращу психологічну експертизу, зосереджену в Центрі психічного здоров'я та на кафедрі психології".
"У нашому університеті можна знайти для себе багато можливостей одержати найбільш запитувані професії", - констатував Квіт.
Чим важливий унікальний проєкт KECLab
"Серед нових проєктів - єдиний в Україні науковий центр "Київська лабораторія з питань енергетики та клімату (KECLab)", - поділився президент НаУКМА.
Він уточнив, що цей проєкт "працює у співпраці":
- з німецькими партнерами;
- з польськими партнерами.
"Це - аналітичний центр, що готує "policy papers" для уряду", - наголосив Квіт.
Невдовзі, за його словами, він матиме:
- власні сертифікати;
- магістерську програму для підготовки незалежних експертів у сфері енергетики.
"У контексті відбудови України - цей напрям матиме дуже важливе значення", - підсумував освітянин.
