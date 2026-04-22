Головна » Життя » Освіта

Відбудова та клімат. У Могилянці створили єдиний в Україні науковий центр енергетики

07:30 22.04.2026 Ср
Унікальний проєкт отримає навіть власну магістерську програму
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Для відновлення Україні знадобляться тисячі спеціалістів із різних сфер (фото ілюстративне: Getty Images)

Після війни знадобляться різні фахівці, здатні відновлювати зруйновану інфраструктуру та енергосистему. Вже зараз серед нових проєктів НаУКМА - єдиний в Україні науковий центр "Київська лабораторія з питань енергетики та клімату" або KECLab.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт.

Які спеціалісти знадобляться для відновлення України

Після війни, на думку очільника НаУКМА, необхідними для відновлення України "безперечно" будуть "інженерно-будівельні спеціальності".

Крім того, за словами Квіта, особливо затребуваними у цей період можуть стати спеціалісти у таких сферах:

  • енергетика;
  • транспорт;
  • логістика;
  • медична реабілітація;
  • інформаційні технології;
  • психічне здоров'я;
  • економіка;
  • право;
  • управління.

Він нагадав також, що в НаУКМА мають "найкращу психологічну експертизу, зосереджену в Центрі психічного здоров'я та на кафедрі психології".

"У нашому університеті можна знайти для себе багато можливостей одержати найбільш запитувані професії", - констатував Квіт.

Чим важливий унікальний проєкт KECLab

"Серед нових проєктів - єдиний в Україні науковий центр "Київська лабораторія з питань енергетики та клімату (KECLab)", - поділився президент НаУКМА.

Він уточнив, що цей проєкт "працює у співпраці":

  • з німецькими партнерами;
  • з польськими партнерами.

"Це - аналітичний центр, що готує "policy papers" для уряду", - наголосив Квіт.

Невдовзі, за його словами, він матиме:

  • власні сертифікати;
  • магістерську програму для підготовки незалежних експертів у сфері енергетики.

"У контексті відбудови України - цей напрям матиме дуже важливе значення", - підсумував освітянин.

