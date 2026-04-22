Восстановление и климат. В Могилянке создали единственный в Украине научный центр энергетики

После войны понадобятся разные специалисты, способные восстанавливать разрушенную инфраструктуру и энергосистему. Уже сейчас среди новых проектов НаУКМА - единственный в Украине научный центр "Киевская лаборатория по вопросам энергетики и климата" или KECLab.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит .

Какие специалисты понадобятся для восстановления Украины

После войны, по мнению главы НаУКМА, необходимыми для восстановления Украины "бесспорно" будут "инженерно-строительные специальности".

Кроме того, по словам Квита, особенно востребованными в этот период могут стать специалисты в таких сферах:

энергетика;

транспорт;

логистика;

медицинская реабилитация;

информационные технологии;

психическое здоровье;

экономика;

право;

управление.

Он напомнил также, что в НаУКМА имеют "лучшую психологическую экспертизу, сосредоточенную в Центре психического здоровья и на кафедре психологии".

"В нашем университете можно найти для себя много возможностей получить наиболее востребованные профессии", - констатировал Квит.

Чем важен уникальный проект KECLab

"Среди новых проектов - единственный в Украине научный центр "Киевская лаборатория по вопросам энергетики и климата (KECLab)", - поделился президент НаУКМА.

Он уточнил, что этот проект "работает в сотрудничестве":

с немецкими партнерами;

с польскими партнерами.

"Это - аналитический центр, который готовит "policy papers" для правительства", - подчеркнул Квит.

Вскоре, по его словам, он будет иметь:

собственные сертификаты;

магистерскую программу для подготовки независимых экспертов в сфере энергетики.

"В контексте восстановления Украины - это направление будет иметь очень важное значение", - подытожил педагог.