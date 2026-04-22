Восстановление и климат. В Могилянке создали единственный в Украине научный центр энергетики
После войны понадобятся разные специалисты, способные восстанавливать разрушенную инфраструктуру и энергосистему. Уже сейчас среди новых проектов НаУКМА - единственный в Украине научный центр "Киевская лаборатория по вопросам энергетики и климата" или KECLab.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит.
Какие специалисты понадобятся для восстановления Украины
После войны, по мнению главы НаУКМА, необходимыми для восстановления Украины "бесспорно" будут "инженерно-строительные специальности".
Кроме того, по словам Квита, особенно востребованными в этот период могут стать специалисты в таких сферах:
- энергетика;
- транспорт;
- логистика;
- медицинская реабилитация;
- информационные технологии;
- психическое здоровье;
- экономика;
- право;
- управление.
Он напомнил также, что в НаУКМА имеют "лучшую психологическую экспертизу, сосредоточенную в Центре психического здоровья и на кафедре психологии".
"В нашем университете можно найти для себя много возможностей получить наиболее востребованные профессии", - констатировал Квит.
Чем важен уникальный проект KECLab
"Среди новых проектов - единственный в Украине научный центр "Киевская лаборатория по вопросам энергетики и климата (KECLab)", - поделился президент НаУКМА.
Он уточнил, что этот проект "работает в сотрудничестве":
- с немецкими партнерами;
- с польскими партнерами.
"Это - аналитический центр, который готовит "policy papers" для правительства", - подчеркнул Квит.
Вскоре, по его словам, он будет иметь:
- собственные сертификаты;
- магистерскую программу для подготовки независимых экспертов в сфере энергетики.
"В контексте восстановления Украины - это направление будет иметь очень важное значение", - подытожил педагог.
