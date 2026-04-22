Главная » Жизнь » Образование

Восстановление и климат. В Могилянке создали единственный в Украине научный центр энергетики

Уникальный проект получит даже собственную магистерскую программу
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Восстановление и климат. В Могилянке создали единственный в Украине научный центр энергетики Для восстановления Украине понадобятся тысячи специалистов из разных сфер (фото иллюстративное: Getty Images)

После войны понадобятся разные специалисты, способные восстанавливать разрушенную инфраструктуру и энергосистему. Уже сейчас среди новых проектов НаУКМА - единственный в Украине научный центр "Киевская лаборатория по вопросам энергетики и климата" или KECLab.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит.

Читайте также: Во сколько обойдется восстановление Украины: в оценках произошел скачок

Какие специалисты понадобятся для восстановления Украины

После войны, по мнению главы НаУКМА, необходимыми для восстановления Украины "бесспорно" будут "инженерно-строительные специальности".

Кроме того, по словам Квита, особенно востребованными в этот период могут стать специалисты в таких сферах:

  • энергетика;
  • транспорт;
  • логистика;
  • медицинская реабилитация;
  • информационные технологии;
  • психическое здоровье;
  • экономика;
  • право;
  • управление.

Он напомнил также, что в НаУКМА имеют "лучшую психологическую экспертизу, сосредоточенную в Центре психического здоровья и на кафедре психологии".

"В нашем университете можно найти для себя много возможностей получить наиболее востребованные профессии", - констатировал Квит.

Чем важен уникальный проект KECLab

"Среди новых проектов - единственный в Украине научный центр "Киевская лаборатория по вопросам энергетики и климата (KECLab)", - поделился президент НаУКМА.

Он уточнил, что этот проект "работает в сотрудничестве":

  • с немецкими партнерами;
  • с польскими партнерами.

"Это - аналитический центр, который готовит "policy papers" для правительства", - подчеркнул Квит.

Вскоре, по его словам, он будет иметь:

  • собственные сертификаты;
  • магистерскую программу для подготовки независимых экспертов в сфере энергетики.

"В контексте восстановления Украины - это направление будет иметь очень важное значение", - подытожил педагог.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких вузах Украины самая высокая конкуренция на бесплатное обучение.

Кроме того, мы объясняли, какие специальности получат особую господдержку во время вступительной кампании 2026 года (абитуриенты на какие направления будут иметь дополнительные баллы и льготы при зачислении).

Читайте также, какие профессии стали самыми популярными в Украине в прошлом году.

"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию