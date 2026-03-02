Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті

За даними Сирського, загальні втрати російських загарбників за три зимові місяці складають близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими, або 1031 особа щодоби.

Також росіяни втратили:

322 танки;

430 бойових броньованих машин;

2 967 артсистем;

110 РСЗВ;

55 засобів ППО;

п’ять літаків;

один гелікоптер;

65 269 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

по одному кораблю й підводному човну;

11 927 одиниць автомобільної техніки;

65 - спецтехніки.

"Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав", - розповів головком.

Він наголосив, що у лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник.