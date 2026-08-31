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Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" знайшло новий склад: коли відновлять відправлення книжок

15:43 31.08.2026 Пн
2 хв
Під час однієї з нещодавніх російських атак згоріло багато книг видавництва
aimg Василина Копитко
Видавництво планує відновити відправлення книг уже з наступного тижня (фото: facebook.com ababahalamaha.publishers)

Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" після знищення складу та втрати великої кількості книжок знайшло нове приміщення для роботи. Команда вже завантажує його книжками та сподівається відновити відправлення замовлень із наступного тижня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення видавництва в Instagram.

Відновлення роботи

"Ми знайшли новий склад, зараз активно готуємо його і завантажуємо книжками. Сподіваємося, уже з наступного тижня знову почнемо відправляти замовлення", - йдеться у повідомленні.

Раніше видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" повідомляло про знищення складу, втрату книжок та значні збитки. Після цього читачі залишали під дописом слова підтримки та ділилися спогадами про книжки видавництва.

За словами команди, сам допис згодом видалив Instagram, а разом із ним зникли й коментарі користувачів.

Попри втрати, видавництво планує продовжувати роботу.

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"І ще раз дякуємо кожному, хто замовляв, замовляє і буде замовляти наші книжки. Це дуже важливо для нас" - зазначили у видавництві.

Якщо підготовка завершиться за планом, відправлення замовлень відновлять уже наступного тижня.

Атаки на склади видавництв

Нагадаємо, що в ніч проти 28 серпня Росія знищила склад із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Також цієї ночі у Святопетрівському на Київщині згорів склад з тисячами книжок популярних українських видавництв.

Вогонь знищив продукцію видавництва Vivat та його партнерів - книгарень Readeat та Book.ua, товар яких там зберігався.

Vivat одразу заявив, що не зупинятиме роботу. Офлайн-книгарні видавництва відкриті, а електронні та аудіокнижки доступні для замовлень.

Читайте також про те, що внаслідок російського обстрілу 2 липня 2026-го зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef. Під час атаки згоріло 800 тисяч книг.

Буквально через місяць, 5 серпня, російська атака знищила ще один склад Bookchef, тоді згоріли понад 100 000 книг.

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