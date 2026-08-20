Видавництву "Ранок" знадобиться до 5 років на відновлення після російського удару

Видавництву "Ранок" у Харкові знадобиться не менше 3 років, щоб відновитися після російської атаки. Компанія вже оптимізує витрати, намагається зменшити вартість оренди складів і перебудовує логістику.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення гендиректора видавництва "Ранок" Віктора Круглова .

Головне: Терміни відновлення та збитки: На повне відновлення видавництва після масштабної пожежі знадобиться 3-5 років. Попередні збитки оцінюють у 1 мільярд гривень, а пожежу гасили 7 діб.

На повне відновлення видавництва після масштабної пожежі знадобиться 3-5 років. Попередні збитки оцінюють у 1 мільярд гривень, а пожежу гасили 7 діб. Антикризові заходи: У видавництві сформували скорочений бюджет, тимчасово обмежили зарплати працівникам та домовилися з орендодавцями про знижки на склади. Водночас банки поки не погодили кредитування.

У видавництві сформували скорочений бюджет, тимчасово обмежили зарплати працівникам та домовилися з орендодавцями про знижки на склади. Водночас банки поки не погодили кредитування. Збереження даних і логістика: Усі макети книжок збереглися завдяки хмарному резервному копіюванню. Через ризики повторних ударів компанія диверсифікує маршрути доставки та місця зберігання.

Усі макети книжок збереглися завдяки хмарному резервному копіюванню. Через ризики повторних ударів компанія диверсифікує маршрути доставки та місця зберігання. Терміновий додрук підручників: Сім друкарень вже погодилися терміново додрукувати 620 тисяч підручників. Наразі підручники до шкіл доставляють із резервних складів.

"Ранок" відновлюватиметься кілька років

За словами Круглова, антикризовий штаб видавництва зібрали вже наступного дня після пожежі. На той момент рятувальники ще боролися з вогнем, який повністю вдалося загасити лише на сьому добу після прильоту.

Видавництво вже сформувало попередній план відновлення та оцінює збитки. Круглов зазначив, що на повне відновлення "Ранку" знадобиться щонайменше 3-5 років.

Водночас робота команди не припиняється. Зокрема, файли та макети книжок були збережені завдяки резервному копіюванню у хмарі.

Компанія тимчасово обмежила зарплати

Одним із напрямків антикризового плану стала оптимізація видатків.

"Домовилися з командою про тимчасове обмеження зарплат, написали листи орендодавцям про знижки на оренду складів. Майже всі підтримали", - розповів Круглов.

За його словами, видавництво вже сформувало скорочений бюджет, однак його довелося додатково переглядати, щоб збалансувати витрати.

"Ранок" також веде переговори з банками щодо кредитування, проте поки не отримав позитивного результату.

Логістику доведеться диверсифікувати

Ще одним завданням видавництва стане перебудова логістики. Через ризики ударів "Ранок" планує диверсифікувати маршрути доставки та місця зберігання книжок.

Паралельно видавництво намагається якнайшвидше відновити знищені наклади. Зокрема, сім друкарень уже погодилися на терміновий додрук 620 тисяч підручників.

За словами Круглова, першочергово відновлюватимуть книжки категорії А. Інші видання розглядатимуть окремо.

"Ранок" також продовжує доставляти підручники до шкіл із резервних складів.