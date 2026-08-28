Росія знищила склад видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

У ніч на 28 серпня Росія завдала удару по складу із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Знищено багато книг і саме приміщення.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив директор видавництва Іван Малкович у Facebook.

"Ми змовчували, коли кілька разів у різних місцях рисня нищила наші книжки і висаджувала вікна й двері в нашому головному складі. Але цієї ночі знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання", - написав Малкович.

За його словами, найближчим часом у видавництва будуть проблеми з відправленням замовлень.

"Згоріло багато наших розкішних книжок на велику суму (фото - апокаліптичні, тому давати не буду)", - зазначив директор видавництва.