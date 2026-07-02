Знищено 800 тисяч книг: під час нічної атаки на Київ постраждало видавництво BookChef

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення видавництва BookChef у Facebook .

Головне: Масштабна втрата: Внаслідок атаки згорів склад логістичного партнера BookChef, де зберігалося близько 800 тисяч книг видавництва.

Внаслідок атаки згорів склад логістичного партнера BookChef, де зберігалося близько 800 тисяч книг видавництва. Люди в безпеці: Попри великі матеріальні збитки, найважливішим є те, що під час обстрілу складу ніхто не постраждав.

Попри великі матеріальні збитки, найважливішим є те, що під час обстрілу складу ніхто не постраждав. Зміни в роботі: Видавництво тимчасово зупиняє акції з партнерами та попереджає про можливі затримки в обробці замовлень через необхідність відновлення логістики.

Видавництво тимчасово зупиняє акції з партнерами та попереджає про можливі затримки в обробці замовлень через необхідність відновлення логістики. Як допомогти: Компанія закликає читачів підтримати їх, купуючи книги через офіційний інтернет-магазин, що дозволить швидше відновити наклади.

Компанія закликає читачів підтримати їх, купуючи книги через офіційний інтернет-магазин, що дозволить швидше відновити наклади. Позиція видавництва: BookChef продовжує роботу та інвестування в розвиток української книги, наголошуючи на важливості підтримки економіки в умовах війни.

Масштаби втрат

За попередніми даними, втрачено приблизно 800 тисяч примірників книг. Як зазначають у компанії, це результат багаторічної праці великої команди: авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів та друкарень.

"Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей", - наголосили у видавництві.

Найважливішою новиною залишається те, що під час обстрілу складу люди не постраждали.

Внаслідок атаки знищено 800 тисяч книг (фото: Facebook/BookChef)

Що буде з замовленнями

Через знищення складських запасів видавництво змушене внести зміни у свою роботу: