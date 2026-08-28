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Згоріли тисячі книг: Росія вдарила по складу популярних видавництв на Київщині

11:30 28.08.2026 Пт
2 хв
Видавництва розповіли про масштаби втрат
aimg Олена Чупровська
Згоріли тисячі книг: Росія вдарила по складу популярних видавництв на Київщині Фото: наслідки удару по складу (t.me/readeat_official)
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У Святопетрівському на Київщині під час атаки згорів склад з тисячами книжок популярних українських видавництв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видавництво Readeat та Vivat.

Що сталося зі складом Vivat

Склад видавництва розташовувався на території "Нової пошти" у Святопетрівському. Пожежу там досі гасять, а масштаб втрат ще уточнюють.

Крім книжок самого Vivat, вогонь знищив і продукцію партнерів - книгарень Readeat та Book.ua, які також зберігали там свій товар.

Як зараз працює видавництво

Попри втрату складу, Vivat не зупиняє роботу. Офлайн-книгарні видавництва відкриті, а електронні та аудіокнижки залишаються доступними для читачів.

Інтернет-магазин Readeat повідомив, що відправка замовлень призупинена. У компанії пояснили, що їм потрібен час, аби оцінити наслідки атаки і зрозуміти, як відновити відправки.

"Кожна коробка була чиїмось очікуванням, подарунком, давно омріяною книжкою", - написали в Readeat.

Офлайн-книгарні Readeat, попри це, теж продовжують працювати.

Нова хвиля атак почалася ще о 18:00 27 серпня. Росія випустила по Україні 164 дрони - переважно ударні БпЛА типу Shahed, частина з яких були реактивними.

Уночі проти 28 серпня безпілотники та керовані авіабомби вдарили по кількох областях.

Як повідомляло РБК-Україна, окрім складу у Святопетрівському, ворог влучив у термінал "Нової пошти" в Сумах, гіпермаркет "Епіцентр" у Запоріжжі, а на Харківщині через удар загинула людина.

А силам протиповітряної оборони, за даними Повітряних сил ЗСУ, вдалося збити 137 зі 164 випущених дронів.

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