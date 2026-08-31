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Издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" нашло новый склад: когда возобновят отправку книг

15:43 31.08.2026 Пн
2 мин
Во время одной из недавних российских атак сгорело много книг издательства
aimg Василина Копытко
Издательство планирует возобновить отправку книг уже со следующей недели (фото: facebook.com ababahalamaha.publishers)

Издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" после уничтожения склада и потери большого количества книг нашло новое помещение для работы. Команда уже загружает его книгами и надеется возобновить отправку заказов на следующей неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение издательства в Instagram.

Восстановление работы

"Мы нашли новый склад, сейчас активно готовим его и загружаем книгами. Надеемся, уже со следующей недели снова начнем отправлять заказы", - говорится в сообщении.

Ранее издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" сообщало об уничтожении склада, потере книг и значительных убытках. После этого читатели оставляли под сообщением слова поддержки и делились воспоминаниями о книгах издательства.

По словам команды, само сообщение потом удалило Instagram, а вместе с ним исчезли и комментарии пользователей.

Несмотря на потери, издательство планирует продолжить работу.

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"И еще раз благодарим каждого, кто заказывал, заказывает и будет заказывать наши книги. Это очень важно для нас" - отметили в издательстве.

Если подготовка склада завершится по плану, отправку заказов возобновят уже на следующей неделе.

Атаки на склады издательств

Напомним, что в ночь на 28 августа Россия уничтожила склад с книгами издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Также этой ночью в Святопетровском в Киевской области сгорел склад с тысячами книг популярных украинских издательств.

Огонь уничтожил продукцию издательства Vivat и его партнеров - книжных магазинов Readeat и Book.ua, товар которых там хранился.

Vivat сразу заявил, что не будет останавливать работу. Офлайн-книжные издательства открыты, а электронные и аудиокниги доступны для заказов.

Читайте также о том, что в результате российских обстрелов 2 июля 2026-го разрушен центральный склад логистического партнера издательства BookChef. Во время атаки сгорело 800 тысяч книг.

Буквально через месяц, 5 августа, российская атака уничтожила еще один склад Bookchef, тогда сгорело более 100 000 книг.

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