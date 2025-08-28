Видавав себе за "Мадяра" і збирав гроші: у Києві викрили шахрая

Киянин створив фейкову сторінку в TikTok від імені командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді та збирав гроші нібито на армію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Національну поліцію України.
У Києві викрили 20-річного хлопця, який створив у TikTok фейковий акаунт від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ. Мова йде про офіцера ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Шахрай використовував реальні відео з командиром, щоб переконати користувачів, що саме він просить донати на підтримку армії.
Насправді всі отримані внески зловмисник витрачав на себе, а не на військові потреби. Фальшиві заклики та відео створювали враження легітимності, але були лише обманом.
Киянину вже оголосили про підозру у шахрайстві.
Фото: шахрай від імені офіцера ЗСУ зібрав гроші на власні потреби (Нацполіція України)
Нагадаємо, у червні в Сумах викрили псевдоблагодійну організацію, яка привласнила більш як мільйон гривень пожертв, зібраних нібито на потреби ЗСУ та постраждалих від війни.
Раніше уповноважений ВР України з прав людин Дмитро Лубінець повідомив, що останнім часом у соцмережах побільшало шахрайств. Серед них і виманювання грошей під виглядом "допомоги".
Також експерти розповіли, чому українці легко потрапляють у пастки шахраїв. Причина в тому, що більшість українців досі не має базових навичок управління особистими коштами, а також правильного вибору й порівняння фінансових сервісів.
Якщо ви стали жертвою онлайн шахраїв - треба звернутись до кіберполіції. Як подати звернення: