Лубінець попередив про хвилю шахрайств у соцмережах: як захистити свої дані
Останнім часом у соцмережах зросла кількість шахрайських схем. Це створює ризики для безпеки персональних даних українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людин Дмитра Лубінця.
"Останнім часом у соцмережах побільшало шахрайств - від крадіжки акаунтів до виманювання грошей під виглядом “допомоги". Це ставить під загрозу ваші персональні дані", - пояснив Лубінець.
За його словами, щоб не стати жертвою кіберзловмисників:
- не відкривайте підозрілі посилання та файли від незнайомців;
- робіть резервні копії документів, фото й контактів та зберігайте їх у безпечному місці;
- використовуйте надійні паролі, ліцензійне програмне забезпечення та антивірус, уникайте програм з країни-агресора;
- налаштуйте двофакторну аутентифікацію.
Як пояснив омбудсмен, лише за цей рік до його офісу надійшло 1134 звернень щодо порушення права на захист персональних даних.
"Будьте уважними! А у разі порушення ваших прав - звертайтеся до нашого офісу", - повідомив Лубінець.
Що робити, якщо стали жертвою кібершахраїв
Нагадаємо, що у разі, коли ви стали жертвою онлайн шахраїв - треба звернутись до кіберполіції. Подайте своє звернення одним зі зручних варіантів:
- адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua,
- зателефонуйте за номером - 0 800 50 51 70.
У випадку надходжень небезпечних повідомлень через групи у соцмережах, варто повідомити про них адміністратора. Той зможе видалити їх й заблокувати особу, яка їх поширює.
Також варто повідомити про шахраїв Google, для цього можна заповнити відповідну форму.
