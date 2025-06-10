Експерти розказали, чому українці легко потрапляють у пастки шахраїв

Попри зусилля держави й бізнесу щодо просування та розвитку фінансової грамотності, більшість українців досі не має базових навичок управління особистими коштами, а також правильного вибору й порівняння фінансових сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів в коментарі Oboz.ua .

Як зазначають журналісти, це підтверджують висновки нещодавнього дослідження Національного банку України: українські підлітки демонструють лише початковий рівень знань у цій сфері, а серед дорослого населення ситуація не набагато краща - USAID також оцінює рівень фінансової обізнаності українців як досить низький.

Практичні наслідки такої необізнаності, як пишуть журналісти, — відсутність заощаджень та фінансова нестійкість, потрапляння в боргові пастки, а також висока вразливість до шахрайських схем. Наслідком фінансової неграмотності є й нездатність порівнювати умови різних фінансових продуктів – обрати вигідніший кредит чи депозит з урахуванням важливих нюансів.

У сфері обміну валют приблизно така сама ситуація — розказали журналістам аналітики КИТ Group, одного із найбільших операторів ринку обміну валют: "Людина йде до першого-ліпшого обмінника, який трапився на очі, без перевірки його легальності, порівняння курсів, не з’ясовуючи наявності комісій і не замовляючи потрібну суму заздалегідь. Це майже нескінченний перелік помилок і втрат внаслідок фінансової неграмотності".

У КИТ Group також наголошують, що низький рівень фінансової обізнаності негативно впливає і на обсяги інвестування українцями в економіку країни, й на використання складних фінансових інструментів.

"Ринок акцій чи похідних інструментів – це просто terra incognita для пересічної людини через нерозвиненість цих ринків. Ані середньостатистична українська родина, ані система освіти майже не приділяють уваги формуванню базових фінансових навичок: як планувати власний бюджет, вести облік витрат, заощаджувати кошти, зберігати їх, розуміти, що таке податки, як працюють кредити та депозити, а також складніші інструменти зберігання й інвестування", - додають в КИТ Group.

Низький рівень фінансової грамотності українців, як зазначають журналісти, створює поживний ґрунт для розквіту шахрайства.

"Низька фінансова грамотність знижує довіру до традиційних інвестиційних інструментів і водночас стимулює розвиток тіньових схем і шахрайських проєктів, які обіцяють надприбутки. Люди несуть гроші на фіктивні платформи або шахраям у Telegram, які пропонують просто нереальні умови - їхню абсурдність легко розпізнає фінансово грамотна людина", - зауважують журналісти.

Водночас експерти відзначають і позитивні зрушення. Зокрема, зростання попиту на цифрові сервіси, які поєднують зручність, відкритість і елементи фінансової просвіти.

"Наприклад, зростає попит на прості цифрові й онлайнові сервіси, такі як мультиканальні платформи обміну, що прозоро та наочно пояснюють рух курсу. Саме на таку прозорість і підвищення фінансової грамотності орієнтується й КИТ Group — впроваджує елементи відкритої фінансової освіти у клієнтському сервісі: пояснення щодо змін курсу й поради з вибору інструментів", - розказали журналістам аналітики компанії.

Наприклад, у співпраці з медіа КИТ Group розробила інтерактивні онлайн-тести, які дають змогу українцям перевіряти й розвивати свої фінансові навички: інтерактивна гра допомагає визначити, чи знає користувач усі тонкощі обміну валют - від ризиків натрапити на шахраїв до способів отримання найвигідніших умови.