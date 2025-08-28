RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Выдавал себя за "Мадяра" и собирал деньги: в Киеве разоблачили мошенника

Фото: TikTok-мошенник от имени офицера ВСУ собирал деньги для себя (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Киевлянин создал фейковую страницу в TikTok от имени командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди и собирал деньги якобы на армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Национальную полицию Украины.

В Киеве разоблачили 20-летнего парня, который создал в TikTok фейковый аккаунт от имени командира полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ. Речь идет об офицере ВСУ Роберте "Мадяре" Бровди.

Мошенник использовал реальные видео с командиром, чтобы убедить пользователей, что именно он просит донаты на поддержку армии.

Деньги шли на личные нужды

На самом деле все полученные взносы злоумышленник тратил на себя, а не на военные нужды. Фальшивые призывы и видео создавали впечатление легитимности, но были лишь обманом.

Киевлянину уже объявили о подозрении в мошенничестве.

 

Фото: мошенник от имени офицера ВСУ собрал деньги на собственные нужды (Нацполиция Украины)

 

Напомним, в июне в Сумах разоблачили псевдоблаготворительную организацию, которая присвоила более миллиона гривен пожертвований, собранных якобы на нужды ВСУ и пострадавших от войны.

Волна мошенничеств в соцсетях

Ранее уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в последнее время в соцсетях стало больше мошенничеств. Среди них и выманивание денег под видом "помощи".

Также эксперты рассказали, почему украинцы легко попадают в ловушки мошенников. Причина в том, что большинство украинцев до сих пор не имеет базовых навыков управления личными средствами, а также правильного выбора и сравнения финансовых сервисов.

Если вы стали жертвой онлайн мошенников - надо обратиться в киберполицию. Как подать обращение:

  • адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua,
  • или по номеру - 0 800 50 51 70.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевшахраї в УкраїніДонаты