Від заморозків до +15: яка погода буде в останні вихідні квітня і коли може прийти тепло
Останні вихідні квітня не принесуть українцям бажаного стабільного тепла. Навіть невелике підвищення температури вдень можуть перекреслити місцями пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Особливості погоди в Україні на вихідних
Квітневі завершальні вихідні, за словами експерта, "виступлять в унісон із квітневою основною погодою".
Йдеться про те, що у цей період може бути:
- то дощ;
- то сніг;
- то вітер;
- то стрибки температури;
- то стрибки атмосферного тиску.
Крім того, впродовж вихідних днів "залишатиметься рвучким - до сильного, зі штормовими поривами - західний та північно-західний вітер".
"Обережно", - застерегла українців синоптик.
Чого чекати від погоди в суботу, 25 квітня
В суботу, 25 травня, погода в Україні вночі буде без опадів, але із заморозками.
Вдень невеликі дощі пройдуть у північній частині країни.
"Решта території трохи відпочине, навіть буде сонечко", - уточнила Діденко.
Температура повітря впродовж дня "навіть спробує порадувати":
- по Україні в середньому очікується +11...+15 градусів за Цельсієм;
- у південній частині та у західних областях - місцями до +14....+18 градусів.
Що буде з погодою в неділю, 26 квітня
В неділю, 26 квітня, "тепла погода знову відступить перед натиском холодного атмосферного фронту".
"Похолоднішає вдень до +9...+12 градусів", - уточнила Діденко.
Водночас "ще втримають у неділю дуже теплу погоду (+15...+19 градусів):
- південь;
- схід;
- частина центральних областей (Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська).
"Атмосферний фронт у неділю тягнутиме за собою своїх надокучливих родичів - опади - які будуть переважно у вигляді дощу", - додала синоптик.
Тим часом на заході України - через різке похолодання - може бути навіть сніг.
Яка погода в ці дні може бути у Києві
У Києві в суботу вітер також очікується рвучкий.
"А в неділю - вітер ще й посилиться до штормового", - констатувала Діденко.
25 квітня вночі буде холодно (можливі навіть невеликі заморозки).
Вдень ймовірний невеликий дощ, хоча температура повітря може піднятись до +13...+15 градусів.
26 квітня - в неділю - до Києва наблизиться атмосферний фронт, через що:
- хмар побільшає;
- вітер посилиться;
- температура повітря в тилу фронту знизиться до +10 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Коли погода в Україні може змінитись на краще
Насамкінець Діденко зауважила, що "метеометаморфози" найближчим часом "не залишать своєю увагою метеопатів", тож людям варто бути обережними.
"Перше більш-менш пристойне тепло видно, за попередніми прогнозами, з 5 травня", - підсумувала синоптик.
При цьому варто зауважити, що така інформація - лише орієнтовна. Тобто зараз говорити про точне потепління в цю дату ще, насправді, зарано.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про зимовий "привіт" посеред квітня - де в Україні насипало снігу.
Крім того, ми пояснювали, як аномальні "стрибки" погоди на початку квітня могли вплинути на врожай деяких рослин.
Читайте також, яким може бути травень в Україні.