Від заморозків до +15: яка погода буде в останні вихідні квітня і коли може прийти тепло

Останні вихідні квітня не принесуть українцям бажаного стабільного тепла. Навіть невелике підвищення температури вдень можуть перекреслити місцями пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Особливості погоди в Україні на вихідних

Квітневі завершальні вихідні, за словами експерта, "виступлять в унісон із квітневою основною погодою".

Йдеться про те, що у цей період може бути:

то дощ;

то сніг;

то вітер;

то стрибки температури;

то стрибки атмосферного тиску.

Крім того, впродовж вихідних днів "залишатиметься рвучким - до сильного, зі штормовими поривами - західний та північно-західний вітер".

"Обережно", - застерегла українців синоптик.

Чого чекати від погоди в суботу, 25 квітня

В суботу, 25 травня, погода в Україні вночі буде без опадів, але із заморозками.

Вдень невеликі дощі пройдуть у північній частині країни.

"Решта території трохи відпочине, навіть буде сонечко", - уточнила Діденко.

Температура повітря впродовж дня "навіть спробує порадувати":

по Україні в середньому очікується +11...+15 градусів за Цельсієм;

у південній частині та у західних областях - місцями до +14....+18 градусів.

Що буде з погодою в неділю, 26 квітня

В неділю, 26 квітня, "тепла погода знову відступить перед натиском холодного атмосферного фронту".

"Похолоднішає вдень до +9...+12 градусів", - уточнила Діденко.

Водночас "ще втримають у неділю дуже теплу погоду (+15...+19 градусів):

південь;

схід;

частина центральних областей (Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська).

"Атмосферний фронт у неділю тягнутиме за собою своїх надокучливих родичів - опади - які будуть переважно у вигляді дощу", - додала синоптик.

Тим часом на заході України - через різке похолодання - може бути навіть сніг.

Яка погода в ці дні може бути у Києві

У Києві в суботу вітер також очікується рвучкий.

"А в неділю - вітер ще й посилиться до штормового", - констатувала Діденко.

25 квітня вночі буде холодно (можливі навіть невеликі заморозки).

Вдень ймовірний невеликий дощ, хоча температура повітря може піднятись до +13...+15 градусів.

26 квітня - в неділю - до Києва наблизиться атмосферний фронт, через що:

хмар побільшає;

вітер посилиться;

температура повітря в тилу фронту знизиться до +10 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Коли погода в Україні може змінитись на краще

Насамкінець Діденко зауважила, що "метеометаморфози" найближчим часом "не залишать своєю увагою метеопатів", тож людям варто бути обережними.

"Перше більш-менш пристойне тепло видно, за попередніми прогнозами, з 5 травня", - підсумувала синоптик.

При цьому варто зауважити, що така інформація - лише орієнтовна. Тобто зараз говорити про точне потепління в цю дату ще, насправді, зарано.