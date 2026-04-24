ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Від заморозків до +15: яка погода буде в останні вихідні квітня і коли може прийти тепло

15:20 24.04.2026 Пт
3 хв
Місцями може визирнути сонце, проте погодні "гойдалки" ніхто не скасовував
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні впродовж вихідних може "стрибати" (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Останні вихідні квітня не принесуть українцям бажаного стабільного тепла. Навіть невелике підвищення температури вдень можуть перекреслити місцями пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Особливості погоди в Україні на вихідних

Квітневі завершальні вихідні, за словами експерта, "виступлять в унісон із квітневою основною погодою".

Йдеться про те, що у цей період може бути:

  • то дощ;
  • то сніг;
  • то вітер;
  • то стрибки температури;
  • то стрибки атмосферного тиску.

Крім того, впродовж вихідних днів "залишатиметься рвучким - до сильного, зі штормовими поривами - західний та північно-західний вітер".

"Обережно", - застерегла українців синоптик.

Чого чекати від погоди в суботу, 25 квітня

В суботу, 25 травня, погода в Україні вночі буде без опадів, але із заморозками.

Вдень невеликі дощі пройдуть у північній частині країни.

"Решта території трохи відпочине, навіть буде сонечко", - уточнила Діденко.

Температура повітря впродовж дня "навіть спробує порадувати":

  • по Україні в середньому очікується +11...+15 градусів за Цельсієм;
  • у південній частині та у західних областях - місцями до +14....+18 градусів.

Що буде з погодою в неділю, 26 квітня

В неділю, 26 квітня, "тепла погода знову відступить перед натиском холодного атмосферного фронту".

"Похолоднішає вдень до +9...+12 градусів", - уточнила Діденко.

Водночас "ще втримають у неділю дуже теплу погоду (+15...+19 градусів):

  • південь;
  • схід;
  • частина центральних областей (Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська).

"Атмосферний фронт у неділю тягнутиме за собою своїх надокучливих родичів - опади - які будуть переважно у вигляді дощу", - додала синоптик.

Тим часом на заході України - через різке похолодання - може бути навіть сніг.

Яка погода в ці дні може бути у Києві

У Києві в суботу вітер також очікується рвучкий.

в неділю - вітер ще й посилиться до штормового", - констатувала Діденко.

25 квітня вночі буде холодно (можливі навіть невеликі заморозки).

Вдень ймовірний невеликий дощ, хоча температура повітря може піднятись до +13...+15 градусів.

26 квітня - в неділю - до Києва наблизиться атмосферний фронт, через що:

  • хмар побільшає;
  • вітер посилиться;
  • температура повітря в тилу фронту знизиться до +10 градусів.

Від заморозків до +15: яка погода буде в останні вихідні квітня і коли може прийти теплоПрогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Коли погода в Україні може змінитись на краще

Насамкінець Діденко зауважила, що "метеометаморфози" найближчим часом "не залишать своєю увагою метеопатів", тож людям варто бути обережними.

"Перше більш-менш пристойне тепло видно, за попередніми прогнозами, з 5 травня", - підсумувала синоптик.

При цьому варто зауважити, що така інформація - лише орієнтовна. Тобто зараз говорити про точне потепління в цю дату ще, насправді, зарано.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зимовий "привіт" посеред квітня - де в Україні насипало снігу.

Крім того, ми пояснювали, як аномальні "стрибки" погоди на початку квітня могли вплинути на врожай деяких рослин.

Читайте також, яким може бути травень в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Екологія Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог
