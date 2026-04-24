От заморозков до +15: какая погода будет в последние выходные апреля и когда может прийти тепло

15:20 24.04.2026 Пт
3 мин
Местами может выглянуть солнце, однако погодные "качели" никто не отменял
aimg Ирина Костенко
От заморозков до +15: какая погода будет в последние выходные апреля и когда может прийти тепло Погода в Украине в течение выходных может "прыгать" (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)

Последние выходные апреля не принесут украинцам желаемого стабильного тепла. Даже небольшое повышение температуры днем могут перечеркнуть местами порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Читайте также: "Деревопад" и ветки на проводах: где в Украине шквальный ветер наделал беды (фото)

Особенности погоды в Украине на выходных

Апрельские заключительные выходные, по словам эксперта, "выступят в унисон с апрельской основной погодой".

Речь идет о том, что в этот период может быть:

  • то дождь;
  • то снег;
  • то ветер;
  • то скачки температуры;
  • то скачки атмосферного давления.

Кроме того, в течение выходных дней "будет оставаться порывистым - до сильного, со штормовыми порывами - западный и северо-западный ветер".

"Осторожно", - предостерегла украинцев синоптик.

Чего ждать от погоды в субботу, 25 апреля

В субботу, 25 мая, погода в Украине ночью будет без осадков, но с заморозками.

Днем небольшие дожди пройдут в северной части страны.

"Остальная территория немного отдохнет, даже будет солнышко", - уточнила Диденко.

Температура воздуха в течение дня "даже попытается порадовать":

  • по Украине в среднем ожидается +11...+15 градусов по Цельсию;
  • в южной части и в западных областях - местами до +14....+18 градусов.

Что будет с погодой в воскресенье, 26 апреля

В воскресенье, 26 апреля, "теплая погода снова отступит перед натиском холодного атмосферного фронта".

"Похолодает днем до +9...+12 градусов", - уточнила Диденко.

В то же время "еще удержат в воскресенье очень теплую погоду (+15...+19 градусов):

  • юг;
  • восток;
  • часть центральных областей (Днепропетровская, Полтавская, Черкасская).

"Атмосферный фронт в воскресенье будет тянуть за собой своих надоедливых родственников - осадки - которые будут преимущественно в виде дождя", - добавила синоптик.

Тем временем на западе Украины - из-за резкого похолодания - может быть даже снег.

Какая погода в эти дни может быть в Киеве

В Киеве в субботу ветер также ожидается порывистый.

в воскресенье - ветер еще и усилится до штормового", - констатировала Диденко.

25 апреля ночью будет холодно (возможны даже небольшие заморозки).

Днем вероятен небольшой дождь, хотя температура воздуха может подняться до +13...+15 градусов.

26 апреля - в воскресенье - к Киеву приблизится атмосферный фронт, из-за чего:

  • облаков станет больше;
  • ветер усилится;
  • температура воздуха в тылу фронта снизится до +10 градусов.

От заморозков до +15: какая погода будет в последние выходные апреля и когда может прийти теплоПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Когда погода в Украине может измениться к лучшему

В завершение Диденко отметила, что "метеометаморфозы" в ближайшее время "не оставят своим вниманием метеопатов", поэтому людям стоит быть осторожными.

"Первое более-менее приличное тепло видно, по предварительным прогнозам, с 5 мая", - подытожила синоптик.

При этом стоит заметить, что такая информация - лишь ориентировочная. То есть сейчас говорить о точном потеплении в эту дату еще, на самом деле, слишком рано.

Напомним, ранее мы рассказывали о зимнем "привете" посреди апреля - где в Украине насыпало снега.

Кроме того, мы объясняли, как аномальные "скачки" погоды в начале апреля могли повлиять на урожай некоторых растений.

Читайте также, каким может быть май в Украине.


Новости
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
