Від закордонного паспорта до посвідчення водія. Які документи доступні в "Дії": список

Електронні документи стають дедалі популярнішими, оскільки позбавляють людей клопоту з яким вони стикаються під час робити з їх фізичними екземплярами.

Про те, які документи доступні в застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна .

Список доступних документів в "Дії" постійно розширюється. Лише станом на сьогодні їх більше десятка: від свідоцтва про народження до студентського квитка, чи пенсійного посвідчення.

ID-карта

ID-карта в "Дії" є електронним паспортом. Завдяки йому можна не перейматись про фізичний екземпляр, відкривати рахунок у банку, забирати посилку на пошті, або ж отримувати державні послуги.

Варто зауважити, що паспорт-книжечка не підтягується у "Дії".

Закордонний паспорт

Закордонний паспорт можна використовувати на рівні з ID-карткою для посвідчення особи.

єДокумент

Він з'явився після запровадження воєнного стану. Документ містить паспортні дані й податковий номер. Його, наприклад, можна показувати поліції, або ж військовим територіальної оборони на блокпостах.

Податковий номер (РНОКПП)

Документ є цифровим екземпляром податкового номера. Їм можна скористатись під час відкриття рахунків у банку, працевлаштування чи оформлення кредиту. Зокрема документ можна пошерити, аби не витрачати час на ксерокопії.

Посвідчення водія та техпаспорт

Є одними з перших документів, які з'явились в застосунку. Ба більше, в "Дії" також доступна функція шерингу, яка дозволяє "позичити" власне авто довіреній людині.

Страховий поліс транспортного засобу

Документ можна показувати поліції замість фізичного екземпляра.

Серед інших документів:

студентський квиток;

свідоцтво про народження;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

пенсійне посвідчення;

посвідка на постійне та тимчасове проживання;

зелений й жовтий COVID-сертифікати

Послуги в "Дії"

Окрім документів, в "Дії" також є велика кількість корисних послуг: