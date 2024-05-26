Від закордонного паспорта до посвідчення водія. Які документи доступні в "Дії": список
Електронні документи стають дедалі популярнішими, оскільки позбавляють людей клопоту з яким вони стикаються під час робити з їх фізичними екземплярами.
Про те, які документи доступні в застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна.
Список доступних документів в "Дії" постійно розширюється. Лише станом на сьогодні їх більше десятка: від свідоцтва про народження до студентського квитка, чи пенсійного посвідчення.
ID-карта
ID-карта в "Дії" є електронним паспортом. Завдяки йому можна не перейматись про фізичний екземпляр, відкривати рахунок у банку, забирати посилку на пошті, або ж отримувати державні послуги.
Варто зауважити, що паспорт-книжечка не підтягується у "Дії".
Закордонний паспорт
Закордонний паспорт можна використовувати на рівні з ID-карткою для посвідчення особи.
єДокумент
Він з'явився після запровадження воєнного стану. Документ містить паспортні дані й податковий номер. Його, наприклад, можна показувати поліції, або ж військовим територіальної оборони на блокпостах.
Податковий номер (РНОКПП)
Документ є цифровим екземпляром податкового номера. Їм можна скористатись під час відкриття рахунків у банку, працевлаштування чи оформлення кредиту. Зокрема документ можна пошерити, аби не витрачати час на ксерокопії.
Посвідчення водія та техпаспорт
Є одними з перших документів, які з'явились в застосунку. Ба більше, в "Дії" також доступна функція шерингу, яка дозволяє "позичити" власне авто довіреній людині.
Страховий поліс транспортного засобу
Документ можна показувати поліції замість фізичного екземпляра.
Серед інших документів:
- студентський квиток;
- свідоцтво про народження;
- довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- пенсійне посвідчення;
- посвідка на постійне та тимчасове проживання;
- зелений й жовтий COVID-сертифікати
Послуги в "Дії"
Окрім документів, в "Дії" також є велика кількість корисних послуг:
- в застосунку можна придбати облігації для того, щоб підтримати держбюджет;
- можна сплатити адміністративний штраф;
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