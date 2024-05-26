ua en ru
Нд, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від закордонного паспорта до посвідчення водія. Які документи доступні в "Дії": список

Неділя 26 травня 2024 18:00
UA EN RU
Від закордонного паспорта до посвідчення водія. Які документи доступні в "Дії": список Фото: які документи доступні в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Електронні документи стають дедалі популярнішими, оскільки позбавляють людей клопоту з яким вони стикаються під час робити з їх фізичними екземплярами.

Про те, які документи доступні в застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна.

Список доступних документів в "Дії" постійно розширюється. Лише станом на сьогодні їх більше десятка: від свідоцтва про народження до студентського квитка, чи пенсійного посвідчення.

ID-карта

ID-карта в "Дії" є електронним паспортом. Завдяки йому можна не перейматись про фізичний екземпляр, відкривати рахунок у банку, забирати посилку на пошті, або ж отримувати державні послуги.

Варто зауважити, що паспорт-книжечка не підтягується у "Дії".

Закордонний паспорт

Закордонний паспорт можна використовувати на рівні з ID-карткою для посвідчення особи.

єДокумент

Він з'явився після запровадження воєнного стану. Документ містить паспортні дані й податковий номер. Його, наприклад, можна показувати поліції, або ж військовим територіальної оборони на блокпостах.

Податковий номер (РНОКПП)

Документ є цифровим екземпляром податкового номера. Їм можна скористатись під час відкриття рахунків у банку, працевлаштування чи оформлення кредиту. Зокрема документ можна пошерити, аби не витрачати час на ксерокопії.

Посвідчення водія та техпаспорт

Є одними з перших документів, які з'явились в застосунку. Ба більше, в "Дії" також доступна функція шерингу, яка дозволяє "позичити" власне авто довіреній людині.

Страховий поліс транспортного засобу

Документ можна показувати поліції замість фізичного екземпляра.

Серед інших документів:

  • студентський квиток;
  • свідоцтво про народження;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • пенсійне посвідчення;
  • посвідка на постійне та тимчасове проживання;
  • зелений й жовтий COVID-сертифікати

Послуги в "Дії"

Окрім документів, в "Дії" також є велика кількість корисних послуг:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
ЗСУ відбили загрозу прориву на Харківському напрямку: військові розповіли подробиці
ЗСУ відбили загрозу прориву на Харківському напрямку: військові розповіли подробиці
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію