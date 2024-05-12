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Як сплатити штраф в "Дії": покрокова інструкція

Неділя 12 травня 2024 18:00
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Як сплатити штраф в "Дії": покрокова інструкція Фото: як сплатити штраф в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українці мають можливість отримати електронну постанову в справі про адмінпорушення, а також сплатити штраф не виходячи з дому.

Про те, як сплатити штраф в застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна.

Функція дозволить зекономити час й швидше закрити справу. Ба більше, "Дія" сповістить вас про накладання адміністративного штрафу. Після цього залишиться лише клікнути на сповіщення й сплатити штраф.

Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)

До адміністративного порушення належать:

  • дрібне хуліганство;
  • несвоєчасна сплата податків;
  • порушення громадського спокою;
  • порушення правил дорожнього руху;
  • порушення правил торгівлі.

За усі вищеперелічені порушення передбачена адміністративна відповідальність й штраф. Водночас штраф можна сплатити в кілька кліків без походу до суду.

Як сплатити штраф:

  • авторизуйтесь в "Дії";
  • перейдіть до розділу "Послуги" - "Штрафи" - "Судові штрафи";
  • оберіть потрібний штраф й сплатіть його.

Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)

Зокрема можна піти й іншим шляхом, а саме:

  • перейдіть до розділу "Послуги" - "Судові справи";
  • оберіть судову справу за якою виписано штраф;
  • сплатіть штраф.

Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)

Варто додати, що квитанція автоматично надійде до суду. Зокрема справу буде закрито після зарахування коштів.

Послуги в "Дії"

Загалом "Дія" має безліч корисних функцій, серед яких, наприклад:

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