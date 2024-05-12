Як сплатити штраф в "Дії": покрокова інструкція
Українці мають можливість отримати електронну постанову в справі про адмінпорушення, а також сплатити штраф не виходячи з дому.
Про те, як сплатити штраф в застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна.
Функція дозволить зекономити час й швидше закрити справу. Ба більше, "Дія" сповістить вас про накладання адміністративного штрафу. Після цього залишиться лише клікнути на сповіщення й сплатити штраф.
Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)
До адміністративного порушення належать:
- дрібне хуліганство;
- несвоєчасна сплата податків;
- порушення громадського спокою;
- порушення правил дорожнього руху;
- порушення правил торгівлі.
За усі вищеперелічені порушення передбачена адміністративна відповідальність й штраф. Водночас штраф можна сплатити в кілька кліків без походу до суду.
Як сплатити штраф:
- авторизуйтесь в "Дії";
- перейдіть до розділу "Послуги" - "Штрафи" - "Судові штрафи";
- оберіть потрібний штраф й сплатіть його.
Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)
Зокрема можна піти й іншим шляхом, а саме:
- перейдіть до розділу "Послуги" - "Судові справи";
- оберіть судову справу за якою виписано штраф;
- сплатіть штраф.
Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)
Варто додати, що квитанція автоматично надійде до суду. Зокрема справу буде закрито після зарахування коштів.
Послуги в "Дії"
Загалом "Дія" має безліч корисних функцій, серед яких, наприклад:
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