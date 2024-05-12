Як сплатити штраф в "Дії": покрокова інструкція

Українці мають можливість отримати електронну постанову в справі про адмінпорушення, а також сплатити штраф не виходячи з дому.

Про те, як сплатити штраф в застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна .

Функція дозволить зекономити час й швидше закрити справу. Ба більше, "Дія" сповістить вас про накладання адміністративного штрафу. Після цього залишиться лише клікнути на сповіщення й сплатити штраф.

Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)

До адміністративного порушення належать:

дрібне хуліганство;

несвоєчасна сплата податків;

порушення громадського спокою;

порушення правил дорожнього руху;

порушення правил торгівлі.

За усі вищеперелічені порушення передбачена адміністративна відповідальність й штраф. Водночас штраф можна сплатити в кілька кліків без походу до суду.

Як сплатити штраф:

авторизуйтесь в "Дії";

перейдіть до розділу "Послуги" - "Штрафи" - "Судові штрафи";

оберіть потрібний штраф й сплатіть його.

Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)

Зокрема можна піти й іншим шляхом, а саме:

перейдіть до розділу "Послуги" - "Судові справи";

оберіть судову справу за якою виписано штраф;

сплатіть штраф.

Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)

Варто додати, що квитанція автоматично надійде до суду. Зокрема справу буде закрито після зарахування коштів.

Послуги в "Дії"

Загалом "Дія" має безліч корисних функцій, серед яких, наприклад: