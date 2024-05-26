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От загранпаспорта до водительского удостоверения. Какие документы доступны в "Дія": список

Воскресенье 26 мая 2024 18:00
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От загранпаспорта до водительского удостоверения. Какие документы доступны в "Дія": список Фото: какие документы доступны в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Электронные документы становятся все более популярными, поскольку лишают людей хлопот с которым они сталкиваются при работе с их физическими экземплярами.

О том, какие документы доступны в приложении "Дія" - в материале РБК-Украина.

Список доступных документов в "Дія" постоянно расширяется. Только по состоянию на сегодняшний день их более десятка: от свидетельства о рождении до студенческого билета или пенсионного удостоверения.

ID-карта

ID-карта в "Дія" является электронным паспортом. Благодаря ему можно не беспокоиться о физическом экземпляре, открывать счет в банке, забирать посылку на почте, или получать государственные услуги.

Следует заметить, что паспорт-книжечка не подтягивается в "Дія".

Загранпаспорт

Загранпаспорт можно использовать на уровне с ID-картой для удостоверения личности.

єДокумент

Он появился после введения военного положения. Документ содержит паспортные данные и налоговый номер. Его, например, можно показывать полиции, или военным территориальной обороны на блокпостах.

Налоговый номер (РНОКПП)

Документ является цифровым экземпляром налогового номера. Им можно воспользоваться при открытии счетов в банке, трудоустройстве или оформлении кредита. В частности, документ можно пошерить, чтобы не тратить время на ксерокопии.

Водительские удостоверения и техпаспорт

Являются одними из первых документов, появившихся в приложении. Более того, в "Дія" также доступна функция шеринга, которая позволяет "одолжить" собственное авто доверенному человеку.

Страховой полис транспортного средства

Документ можно показывать полиции вместо физического экземпляра.

Среди других документов:

  • студенческий билет;
  • свидетельство о рождении;
  • справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • пенсионное удостоверение;
  • вид на постоянное и временное проживание;
  • зеленый и желтый COVID-сертификаты

Услуги в "Дія"

Кроме документов, в "Дія" также есть большое количество полезных услуг:

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Дия
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