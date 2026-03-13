Від сонця до вітру. Міненерго змінює пріоритети і чекає 20 млрд доларів

"Пріоритети міністерства змістилися трохи більше на вітрову енергетику і на батареї, тому що "сонця" (сонячної генерації - ред.) побудовано достатньо", - сказала Москаленко

Вона підкреслила, що сонячна генерація не є гарантованим джерелом електроенергії, особливо взимку.

Для розвитку вітрової генерації до 2030 року планується залучити 20 млрд доларів інвестицій.

"Якщо ми говоримо про вітер і батарейки, то це основні пріоритети для відновлюваної генерації, і ми плануємо залучити до 2030 року 20 млрд доларів інвестицій. Зараз необхідний обсяг оцінюється в 12 млрд доларів", - додала Москаленко.

Заступниця міністра зазначила, що до 2030 року обсяг відновлюваної генерації в Україні повинен скласти 27%, а на сьогоднішній день з електрогенерацією ця частка 15,6%, без гідрогенерації - 10%.