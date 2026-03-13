UA

Економіка Авто Tech

Від сонця до вітру. Міненерго змінює пріоритети і чекає 20 млрд доларів

10:11 13.03.2026 Пт
2 хв
Сонячна генерація не є гарантованим джерелом електроенергії
aimg Тетяна Степанова aimg Юрій Дощатов
Фото: Міненерго змінює пріоритети і чекає 20 млрд доларів інвестицій (Getty Images)

Гідрогенерація в Україні стане пріоритетом для розвитку та збільшення потужностей відновлюваної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра енергетики України Валентини Москаленко під час виступу на "Німецько-українському дні" у Києві.

"Пріоритети міністерства змістилися трохи більше на вітрову енергетику і на батареї, тому що "сонця" (сонячної генерації - ред.) побудовано достатньо", - сказала Москаленко

Вона підкреслила, що сонячна генерація не є гарантованим джерелом електроенергії, особливо взимку.

Для розвитку вітрової генерації до 2030 року планується залучити 20 млрд доларів інвестицій.

"Якщо ми говоримо про вітер і батарейки, то це основні пріоритети для відновлюваної генерації, і ми плануємо залучити до 2030 року 20 млрд доларів інвестицій. Зараз необхідний обсяг оцінюється в 12 млрд доларів", - додала Москаленко.

Заступниця міністра зазначила, що до 2030 року обсяг відновлюваної генерації в Україні повинен скласти 27%, а на сьогоднішній день з електрогенерацією ця частка 15,6%, без гідрогенерації - 10%.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, протягом осені та зими Росія здійснила масштабні удари по українській енергетиці, застосувавши велику кількість ракет і дронів, що спричинило серйозні руйнування на енергооб'єктах.

Серія нещодавніх атак РФ на енергосистему вивела з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі. Деякі об'єкти не зможуть відновити навіть до початку наступного опалювального сезону.

За словами президента Володимира Зеленського, російські удари пошкодили всі електростанції України, однак енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері протиповітряної оборони.

Експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.

Водночас у Міненерго повідомили, що до наступної зими обсяг генерації електроенергії в Україні збільшиться щонайменше на 1,5 ГВт. Її переважно спрямують на забезпечення потреб критичної інфраструктури.

Більше по темі:
МіненергоЕлектроенергія