Електрогенерації до кінця року стане більше: куди її направлять

До наступної зими обсяг генерації електроенергії в Україні збільшиться щонайменше на 1,5 ГВт, її переважно спрямують на забезпечення потреб критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника міністра енергетики України Валентини Москаленко на "Німецько-українському дні".

"Точно можемо сказати, що буде більше розподіленої генерації. Ми вже зараз прогнозуємо, що до кінця року буде встановлено 1,5 ГВт нових потужностей розподіленої газової генерації", - повідомила Москаленко.

За її словами, 80% цієї генерації буде направлено для енергозабезпечення критичної інфраструктури.

Також очікується невелике збільшення сонячної та вітрової генерації. Обсяг збільшення Москаленка не назвала, за гідрогенерацією збільшення не очікується.

"Точно буде трохи нового "вітру", нового "сонця". Важливим є зберегти високоманеврену генерацію. Тобто, відремонтувати, що можливо, на вугільних теплових електростанціях. Головне зберегти і не втратити гідрогенерацію. За оптимістичним сценарієм ми матимемо все, що маємо зараз, плюс 1,5 ГВт" – підкреслила Москаленко.