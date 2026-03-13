ua en ru
Електрогенерації до кінця року стане більше: куди її направлять

09:55 13.03.2026 Пт
2 хв
"Вітер" та "світло" додадуть Україні електрогенерації до кінця року
aimg Костянтин Широкун aimg Юрій Дощатов
Електрогенерації до кінця року стане більше: куди її направлять Фото: електрогенерації до кінця року стане більше (Getty Images)

До наступної зими обсяг генерації електроенергії в Україні збільшиться щонайменше на 1,5 ГВт, її переважно спрямують на забезпечення потреб критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника міністра енергетики України Валентини Москаленко на "Німецько-українському дні".

Читайте також: Графіки стануть коротшими: як вимикатимуть світло українцям 13 березня

"Точно можемо сказати, що буде більше розподіленої генерації. Ми вже зараз прогнозуємо, що до кінця року буде встановлено 1,5 ГВт нових потужностей розподіленої газової генерації", - повідомила Москаленко.

За її словами, 80% цієї генерації буде направлено для енергозабезпечення критичної інфраструктури.

Також очікується невелике збільшення сонячної та вітрової генерації. Обсяг збільшення Москаленка не назвала, за гідрогенерацією збільшення не очікується.

"Точно буде трохи нового "вітру", нового "сонця". Важливим є зберегти високоманеврену генерацію. Тобто, відремонтувати, що можливо, на вугільних теплових електростанціях. Головне зберегти і не втратити гідрогенерацію. За оптимістичним сценарієм ми матимемо все, що маємо зараз, плюс 1,5 ГВт" – підкреслила Москаленко.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія здійснила масштабні удари по українській енергетиці, застосувавши велику кількість ракет і дронів, що спричинило серйозні руйнування та потребує тривалого відновлення.

За його словами, російські атаки пошкодили всі електростанції України, однак енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері протиповітряної оборони.

Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.

