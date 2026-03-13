От солнца к ветру. Минэнерго меняет приоритеты и ждет 20 млрд долларов

Гидрогенерация в Украине станет приоритетом для развития и увеличения мощностей возобновляемой энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Украины Валентины Москаленко во время выступления на "Немецко-украинском дне" в Киеве.
"Приоритеты министерства сместились немного больше на ветровую энергетику и на батареи, потому что "солнца" (солнечной генерации - ред.) построено достаточно", - сказала Москаленко
Она подчеркнула, что солнечная генерация не является гарантированным источником электроэнергии, особенно зимой.
Для развития ветровой генерации до 2030 года планируется привлечь 20 млрд долларов инвестиций.
"Если мы говорим о ветре и батарейках, то это основные приоритеты для возобновляемой генерации, и мы планируем привлечь до 2030 года 20 млрд долларов инвестиций. Сейчас необходимый объем оценивается в 12 млрд долларов", - добавила Москаленко.
Замминистра отметила, что к 2030 году объем возобновляемой генерации в Украине должен составить 27%, а на сегодняшний день с электрогенерацией эта доля 15,6%, без гидрогенерации - 10%.
Напомним, в течение осени и зимы Россия осуществила масштабные удары по украинской энергетике, применив большое количество ракет и дронов, что повлекло серьезные разрушения на энергообъектах.
Серия недавних атак РФ на энергосистему вывела из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети. Некоторые объекты не смогут восстановить даже до начала следующего отопительного сезона.
По словам президента Владимира Зеленского, российские удары повредили все электростанции Украины, однако энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере противовоздушной обороны.
Эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.
В то же время в Минэнерго сообщили, что к следующей зиме объем генерации электроэнергии в Украине увеличится минимум на 1,5 ГВт. Ее преимущественно направят на обеспечение потребностей критической инфраструктуры.