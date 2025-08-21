ua en ru
Від штрафів до криміналу: яку рибу заборонили ловити українцям і до якого числа

Четвер 21 серпня 2025 10:18
Від штрафів до криміналу: яку рибу заборонили ловити українцям і до якого числа Тим, хто порушить заборону на вилов кефалей, загрожує серйозне покарання (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні розпочалась заборона на вилов у Чорному морі та причорноморських лиманах кефалей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

До якого числа та де саме діє заборона

Згідно з інформацією Держрибагентства, заборона на промисловий і любительський вилов азово-чорноморських кефалей діє з 20 серпня 2025 року - у період їх масового нересту.

Триватиме така заборона до 10 вересня поточного року:

  • у Чорному морі;
  • у Березанському лимані;
  • у Тилігульському лимані;
  • у Дніпровському лимані;
  • у Бузькому лимані;
  • у Шаболатському (Будацькому) лимані;
  • у Сухому лимані;
  • у Тузловській групі лиманів.

Від штрафів до криміналу: яку рибу заборонили ловити українцям і до якого числаСьогодні вилов азово-чорноморських кефалей - заборонений (ілюстрація: darg.gov.ua)

Вилов яких риб потрапляє під заборону

Метою заборони на вилов є створення оптимальних умов для відтворення азово-чорноморських кефалей.

При цьому найпоширенішими серед них є:

  • гостроніс;

Від штрафів до криміналу: яку рибу заборонили ловити українцям і до якого числаГостроніс із родини кефалевих (ілюстрація: darg.gov.ua)

  • лобань;

Від штрафів до криміналу: яку рибу заборонили ловити українцям і до якого числаЛобань з родини кефалевих (ілюстрація: darg.gov.ua)

  • сингіль.

Від штрафів до криміналу: яку рибу заборонили ловити українцям і до якого числаСингіль із родини кефалевих (ілюстрація: darg.gov.ua)

У Держрибагентстві нагадали, що ці види риб:

  • віддають перевагу теплій воді;
  • вважаються одними з найкрасивіших і найшвидших у Чорному морі.

"Вони невибагливі до кисневого балансу та солоності води, їхнє життя проходить у морях, затоках, лиманах і гирлах річок", - пояснили українцям.

Яке покарання загрожує українцям за вилов кефалей

За вилов азово-чорноморських кефалей у період встановленої заборони передбачено покарання:

  • від адміністративних штрафів;
  • до кримінальної відповідальності.

"А також відшкодування завданих рибному господарству збитків", - додали у Держрибагентстві.

Уточнюється, що компенсація за одну особину:

  • незаконно виловленого гостроноса - становить 1 649 гривень;
  • незаконно виловленого лобаня - 1 887 гривень;
  • незаконно виловленого сингіля - 1 683 гривень.

"Закликаємо рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень", - наголосили у Держрибагентстві.

Насамкінець українців закликали невідкладно повідомляти про помічені порушення рибоохоронного законодавства - на всеукраїнську "гарячу лінію" Держрибагентства: 0 (800) 50-52-50.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 3 популярні види риб змінюють поведінку в серпні та як зловити трофей, щоб не нарватись на штраф.

Крім того, ми пояснювали, які риболовні снасті суворо заборонені в Україні, й чи варто насправді відпускати спійману рибу.

Читайте також, які 7 видів риб в Україні можна ловити безлімітно - без обмежень і штрафів.

