Від штрафів до криміналу: яку рибу заборонили ловити українцям і до якого числа
В Україні розпочалась заборона на вилов у Чорному морі та причорноморських лиманах кефалей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
До якого числа та де саме діє заборона
Згідно з інформацією Держрибагентства, заборона на промисловий і любительський вилов азово-чорноморських кефалей діє з 20 серпня 2025 року - у період їх масового нересту.
Триватиме така заборона до 10 вересня поточного року:
- у Чорному морі;
- у Березанському лимані;
- у Тилігульському лимані;
- у Дніпровському лимані;
- у Бузькому лимані;
- у Шаболатському (Будацькому) лимані;
- у Сухому лимані;
- у Тузловській групі лиманів.
Сьогодні вилов азово-чорноморських кефалей - заборонений (ілюстрація: darg.gov.ua)
Вилов яких риб потрапляє під заборону
Метою заборони на вилов є створення оптимальних умов для відтворення азово-чорноморських кефалей.
При цьому найпоширенішими серед них є:
- гостроніс;
Гостроніс із родини кефалевих (ілюстрація: darg.gov.ua)
- лобань;
Лобань з родини кефалевих (ілюстрація: darg.gov.ua)
- сингіль.
Сингіль із родини кефалевих (ілюстрація: darg.gov.ua)
У Держрибагентстві нагадали, що ці види риб:
- віддають перевагу теплій воді;
- вважаються одними з найкрасивіших і найшвидших у Чорному морі.
"Вони невибагливі до кисневого балансу та солоності води, їхнє життя проходить у морях, затоках, лиманах і гирлах річок", - пояснили українцям.
Яке покарання загрожує українцям за вилов кефалей
За вилов азово-чорноморських кефалей у період встановленої заборони передбачено покарання:
- від адміністративних штрафів;
- до кримінальної відповідальності.
"А також відшкодування завданих рибному господарству збитків", - додали у Держрибагентстві.
Уточнюється, що компенсація за одну особину:
- незаконно виловленого гостроноса - становить 1 649 гривень;
- незаконно виловленого лобаня - 1 887 гривень;
- незаконно виловленого сингіля - 1 683 гривень.
"Закликаємо рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень", - наголосили у Держрибагентстві.
Насамкінець українців закликали невідкладно повідомляти про помічені порушення рибоохоронного законодавства - на всеукраїнську "гарячу лінію" Держрибагентства: 0 (800) 50-52-50.
