Від штрафів до криміналу: яку рибу заборонили ловити українцям і до якого числа

В Україні розпочалась заборона на вилов у Чорному морі та причорноморських лиманах кефалей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

До якого числа та де саме діє заборона

Згідно з інформацією Держрибагентства, заборона на промисловий і любительський вилов азово-чорноморських кефалей діє з 20 серпня 2025 року - у період їх масового нересту.

Триватиме така заборона до 10 вересня поточного року:

у Чорному морі;

у Березанському лимані;

у Тилігульському лимані;

у Дніпровському лимані;

у Бузькому лимані;

у Шаболатському (Будацькому) лимані;

у Сухому лимані;

у Тузловській групі лиманів.

Сьогодні вилов азово-чорноморських кефалей - заборонений (ілюстрація: darg.gov.ua)

Вилов яких риб потрапляє під заборону

Метою заборони на вилов є створення оптимальних умов для відтворення азово-чорноморських кефалей.

При цьому найпоширенішими серед них є:

гостроніс;

Гостроніс із родини кефалевих (ілюстрація: darg.gov.ua)

лобань;

Лобань з родини кефалевих (ілюстрація: darg.gov.ua)

сингіль.

Сингіль із родини кефалевих (ілюстрація: darg.gov.ua)

У Держрибагентстві нагадали, що ці види риб:

віддають перевагу теплій воді;

вважаються одними з найкрасивіших і найшвидших у Чорному морі.

"Вони невибагливі до кисневого балансу та солоності води, їхнє життя проходить у морях, затоках, лиманах і гирлах річок", - пояснили українцям.

Яке покарання загрожує українцям за вилов кефалей

За вилов азово-чорноморських кефалей у період встановленої заборони передбачено покарання:

від адміністративних штрафів;

до кримінальної відповідальності.

"А також відшкодування завданих рибному господарству збитків", - додали у Держрибагентстві.

Уточнюється, що компенсація за одну особину:

незаконно виловленого гостроноса - становить 1 649 гривень;

незаконно виловленого лобаня - 1 887 гривень;

незаконно виловленого сингіля - 1 683 гривень.

"Закликаємо рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень", - наголосили у Держрибагентстві.

Насамкінець українців закликали невідкладно повідомляти про помічені порушення рибоохоронного законодавства - на всеукраїнську "гарячу лінію" Держрибагентства: 0 (800) 50-52-50.