От штрафов до криминала: какую рыбу запретили ловить украинцам и до какого числа
В Украине начался запрет на вылов в Черном море и причерноморских лиманах кефалей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
До какого числа и где именно действует запрет
Согласно информации Госрыбагентства, запрет на промышленный и любительский вылов азово-черноморских кефалей действует с 20 августа 2025 года - в период их массового нереста.
Продлится такой запрет до 10 сентября текущего года:
- в Черном море;
- в Березанском лимане;
- в Тилигульском лимане;
- в Днепровском лимане;
- в Бугском лимане;
- в Шаболатском (Будакском) лимане;
- в Сухом лимане;
- в Тузловской группе лиманов.
Сегодня вылов азово-черноморских кефалей - запрещен (иллюстрация: darg.gov.ua)
Вылов каких рыб попадает под запрет
Целью запрета на вылов является создание оптимальных условий для воспроизводства азово-черноморских кефалей.
При этом самыми распространенными среди них являются:
- остронос;
Остронос из семейства кефалевых (иллюстрация: darg.gov.ua)
- лобань;
Лобань из семейства кефалевых (иллюстрация: darg.gov.ua)
- сингиль.
Сингиль из семейства кефалевых (иллюстрация: darg.gov.ua)
В Госрыбагентстве напомнили, что эти виды рыб:
- предпочитают теплую воду;
- считаются одними из самых красивых и быстрых в Черном море.
"Они неприхотливы к кислородному балансу и солености воды, их жизнь проходит в морях, заливах, лиманах и устьях рек", - объяснили украинцам.
Какое наказание грозит украинцам за вылов кефалей
За вылов азово-черноморских кефалей в период установленного запрета предусмотрено наказание:
- от административных штрафов;
- до уголовной ответственности.
"А также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба", - добавили в Госрыбагентстве.
Уточняется, что компенсация за одну особь:
- незаконно выловленного остроноса - составляет 1 649 гривен;
- незаконно выловленного лобаня - 1 887 гривен;
- незаконно выловленного сингиля - 1 683 гривен.
"Призываем рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения", - подчеркнули в Госрыбагентстве.
В завершение украинцев призвали безотлагательно сообщать о замеченных нарушениях рыбоохранного законодательства - на всеукраинскую "горячую линию" Госрыбагентства: 0 (800) 50-52-50.
