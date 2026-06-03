Від шквалів з градом до хвороб і шкідників: як травнева негода вдарила по майбутньому врожаю

Кінець весни приніс в Україну різкі погодні контрасти. Така нестабільність не могла не вплинути на майбутній врожай у садах, на городах і полях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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В УкрГМЦ розповіли, що впродовж третьої декади травня 2026 року (як і в більшості днів останнього весняного місяця), над Україною переважала циклонічна циркуляція повітряних мас.
Така ситуація обумовлювала нестійку погоду:
Характер опадів наприкінці травня, за інформацією експертів, був типово літнім.
Йдеться, переважно, про "локальні зливові грозові дощі різної інтенсивності".
Повідомляється при цьому, що розподіл опадів по території України був нетиповим.
"У західній половині країни дощів було значно менше, ніж у східній", - пояснили в УкрГМЦ.
У період третьої декати травня в Україні спостерігалися суттєві коливання середніх добових температур повітря:
При цьому в середньому - за декаду - температура повітря у більшості областей виявилася близькою до норми.
"За рахунок таких коливань", - уточнили фахівці УкрГМЦ.
Ріст і розвиток сільськогосподарських культур наприкінці травня відбувались в Україні за умов:
Проте внаслідок нерівномірного розподілу опадів, поповнення запасів продуктивної вологи ґрунту відбувалося неоднорідно.
На деяких площах - де відмічався дефіцит ефективних опадів - вони понизилися до незадовільних для цього періоду показників.
В УкрГМЦ нагадали, що в деяких районах у третій декаді травня відмічалися значні зливи, сильні пориви вітру та град.
Там виникали умови для:
Крім того, низькі температури повітря (у поєднанні з надмірними опадами) призводили до поширення хвороб і шкідників на посівах сільськогосподарських культур.
Незважаючи на прохолодну, а часом і холодну для кінця травня погоду, у південних областях України в озимої пшениці настала молочна стиглість зерна.
"Що на 1-1,5 тижні раніше звичайних строків", - уточнили в УкрГМЦ.
Крім того, на 1-2 тижні раніше середніх багаторічних строків розпочалося колосіння ярого ячменю.
Насамкінець українцям розповіли, що понижений температурний режим наприкінці травня був малосприятливим:
Так, слабкий ріст рослин через низькі температури повітря спостерігався:
"Спостерігалося пожовтіння рослин на окремих площах через низькі температури повітря", - підсумували в УкрГМЦ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що травень "порушив" норму в Києві - які рекорди зафіксували в місті впродовж останнього місяця весни й коли було найспекотніше.
Крім того, ми пояснювали, чому літо 2026 року офіційно прийшло в Україну не за графіком.
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