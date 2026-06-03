Від шквалів з градом до хвороб і шкідників: як травнева негода вдарила по майбутньому врожаю

Головне: Погодні аномалії : кінець травня приніс українцям відчутні температурні "гойдалки" і нетиповий, нерівномірний розподіл опадів.

: кінець травня приніс українцям відчутні температурні "гойдалки" і нетиповий, нерівномірний розподіл опадів. Небезпечні явища : над Україною переважала циклонічна циркуляція повітряних мас, внаслідок чого місцями фіксували сильні зливи, грози, шквали і навіть град.

: над Україною переважала циклонічна циркуляція повітряних мас, внаслідок чого місцями фіксували сильні зливи, грози, шквали і навіть град. Південні області : молочна стиглість зерна в озимої пшениці настала раніше звичайних строків (на 1-1,5 тижні), така ж ситуація - з колосінням ярого ячменю.

: молочна стиглість зерна в озимої пшениці настала раніше звичайних строків (на 1-1,5 тижні), така ж ситуація - з колосінням ярого ячменю. Загроза для врожаю : у деяких районах негода пошкодила цвіт і плоди на фруктових деревах і городині, посіви - полягли, на них поширились хвороби і шкідники.

: у деяких районах негода пошкодила цвіт і плоди на фруктових деревах і городині, посіви - полягли, на них поширились хвороби і шкідники. Удар по полях: місцями низька температура повітря уповільнила ріст теплолюбних культур - кукурудзи, сої, соняшника, на окремих площах рослини почали жовтіти.

Особливості погоди наприкінці травня

В УкрГМЦ розповіли, що впродовж третьої декади травня 2026 року (як і в більшості днів останнього весняного місяця), над Україною переважала циклонічна циркуляція повітряних мас.

Така ситуація обумовлювала нестійку погоду:

зі значною кількістю дощових днів;

із грозами;

зі шквалами;

місцями - з сильними зливами та навіть градом.

Розподіл опадів по території країни

Характер опадів наприкінці травня, за інформацією експертів, був типово літнім.

Йдеться, переважно, про "локальні зливові грозові дощі різної інтенсивності".

Повідомляється при цьому, що розподіл опадів по території України був нетиповим.

"У західній половині країни дощів було значно менше, ніж у східній", - пояснили в УкрГМЦ.

Коливання температури повітря

У період третьої декати травня в Україні спостерігалися суттєві коливання середніх добових температур повітря:

від звичайних для травня показників;

до значно нижчих для травня показників;

часом - до вищих для травня показників.

При цьому в середньому - за декаду - температура повітря у більшості областей виявилася близькою до норми.

"За рахунок таких коливань", - уточнили фахівці УкрГМЦ.

Агрометеорологічні умови третьої декади травня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Ріст і розвиток сільськогосподарських культур

Ріст і розвиток сільськогосподарських культур наприкінці травня відбувались в Україні за умов:

помірно теплої, а часом - прохолодної, погоди;

переважно - достатнього вологозабезпечення.

Проте внаслідок нерівномірного розподілу опадів, поповнення запасів продуктивної вологи ґрунту відбувалося неоднорідно.

На деяких площах - де відмічався дефіцит ефективних опадів - вони понизилися до незадовільних для цього періоду показників.

Негативний вплив на деякі рослини і дерева

В УкрГМЦ нагадали, що в деяких районах у третій декаді травня відмічалися значні зливи, сильні пориви вітру та град.

Там виникали умови для:

полягання посівів;

пошкодження цвіту та плодів фруктових дерев;

пошкодження цвіту та плодів городини.

Крім того, низькі температури повітря (у поєднанні з надмірними опадами) призводили до поширення хвороб і шкідників на посівах сільськогосподарських культур.

Ситуація з озимою пшеницею та ярим ячменем

Незважаючи на прохолодну, а часом і холодну для кінця травня погоду, у південних областях України в озимої пшениці настала молочна стиглість зерна.

"Що на 1-1,5 тижні раніше звичайних строків", - уточнили в УкрГМЦ.

Крім того, на 1-2 тижні раніше середніх багаторічних строків розпочалося колосіння ярого ячменю.

Вплив погоди на теплолюбні культури

Насамкінець українцям розповіли, що понижений температурний режим наприкінці травня був малосприятливим:

для утворення сходів теплолюбних культур;

для їхнього початкового розвитку.

Так, слабкий ріст рослин через низькі температури повітря спостерігався:

у кукурудзи;

у сої;

у соняшника.

"Спостерігалося пожовтіння рослин на окремих площах через низькі температури повітря", - підсумували в УкрГМЦ.