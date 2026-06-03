От шквалов с градом до болезней и вредителей: как майская непогода ударила по будущему урожаю

Конец весны принес в Украину резкие погодные контрасты. Такая нестабильность не могла не повлиять на будущий урожай в садах, на огородах и полях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
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В УкрГМЦ рассказали, что в течение третьей декады мая 2026 года (как и в большинство дней последнего весеннего месяца), над Украиной преобладала циклоническая циркуляция воздушных масс.
Такая ситуация обусловливала неустойчивую погоду:
Характер осадков в конце мая, по информации экспертов, был типично летним.
Речь идет, преимущественно, о "локальных ливневых грозовых дождях различной интенсивности".
Сообщается при этом, что распределение осадков по территории Украины было нетипичным.
"В западной половине страны дождей было значительно меньше, чем в восточной", - объяснили в УкрГМЦ.
В период третьей декады мая в Украине наблюдались существенные колебания средних суточных температур воздуха:
При этом в среднем - за декаду - температура воздуха в большинстве областей оказалась близкой к норме.
"За счет таких колебаний", - уточнили специалисты УкрГМЦ.
Рост и развитие сельскохозяйственных культур в конце мая происходили в Украине в условиях:
Однако вследствие неравномерного распределения осадков, пополнение запасов продуктивной влаги почвы происходило неоднородно.
На некоторых площадях - где отмечался дефицит эффективных осадков - они снизились до неудовлетворительных для этого периода показателей.
В УкрГМЦ напомнили, что в некоторых районах в третьей декаде мая отмечались значительные ливни, сильные порывы ветра и град.
Там возникали условия для:
Кроме того, низкие температуры воздуха (в сочетании с чрезмерными осадками) приводили к распространению болезней и вредителей на посевах сельскохозяйственных культур.
Несмотря на прохладную, а порой и холодную для конца мая погоду, в южных областях Украины у озимой пшеницы наступила молочная спелость зерна.
"Что на 1-1,5 недели раньше обычных сроков", - уточнили в УкрГМЦ.
Кроме того, на 1-2 недели раньше средних многолетних сроков началось колошение ярового ячменя.
В завершение украинцам рассказали, что пониженный температурный режим в конце мая был малоблагоприятным:
Так, слабый рост растений из-за низких температур воздуха наблюдался:
"Наблюдалось пожелтение растений на отдельных площадях из-за низких температур воздуха", - подытожили в УкрГМЦ.
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