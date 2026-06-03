От шквалов с градом до болезней и вредителей: как майская непогода ударила по будущему урожаю

Главное: Погодные аномалии : конец мая принес украинцам ощутимые температурные "качели" и нетипичное, неравномерное распределение осадков.

: конец мая принес украинцам ощутимые температурные "качели" и нетипичное, неравномерное распределение осадков. Опасные явления : над Украиной преобладала циклоническая циркуляция воздушных масс, вследствие чего местами фиксировали сильные ливни, грозы, шквалы и даже град.

: над Украиной преобладала циклоническая циркуляция воздушных масс, вследствие чего местами фиксировали сильные ливни, грозы, шквалы и даже град. Южные области : молочная спелость зерна у озимой пшеницы наступила раньше обычных сроков (на 1-1,5 недели), такая же ситуация - с колошением ярового ячменя.

: молочная спелость зерна у озимой пшеницы наступила раньше обычных сроков (на 1-1,5 недели), такая же ситуация - с колошением ярового ячменя. Угроза для урожая : в некоторых районах непогода повредила цвет и плоды на фруктовых деревьях и овощах, посевы - полегли, на них распространились болезни и вредители.

: в некоторых районах непогода повредила цвет и плоды на фруктовых деревьях и овощах, посевы - полегли, на них распространились болезни и вредители. Удар по полям: местами низкая температура воздуха замедлила рост теплолюбивых культур - кукурузы, сои, подсолнечника, на отдельных площадях растения начали желтеть.

Особенности погоды в конце мая

В УкрГМЦ рассказали, что в течение третьей декады мая 2026 года (как и в большинство дней последнего весеннего месяца), над Украиной преобладала циклоническая циркуляция воздушных масс.

Такая ситуация обусловливала неустойчивую погоду:

со значительным количеством дождливых дней;

с грозами;

со шквалами;

местами - с сильными ливнями и даже градом.

Распределение осадков по территории страны

Характер осадков в конце мая, по информации экспертов, был типично летним.

Речь идет, преимущественно, о "локальных ливневых грозовых дождях различной интенсивности".

Сообщается при этом, что распределение осадков по территории Украины было нетипичным.

"В западной половине страны дождей было значительно меньше, чем в восточной", - объяснили в УкрГМЦ.

Колебания температуры воздуха

В период третьей декады мая в Украине наблюдались существенные колебания средних суточных температур воздуха:

от обычных для мая показателей;

до значительно более низких для мая показателей;

порой - до более высоких для мая показателей.

При этом в среднем - за декаду - температура воздуха в большинстве областей оказалась близкой к норме.

"За счет таких колебаний", - уточнили специалисты УкрГМЦ.

Агрометеорологические условия третьей декады мая 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Рост и развитие сельскохозяйственных культур

Рост и развитие сельскохозяйственных культур в конце мая происходили в Украине в условиях:

умеренно теплой, а порой - прохладной, погоды;

преимущественно - достаточного влагообеспечения.

Однако вследствие неравномерного распределения осадков, пополнение запасов продуктивной влаги почвы происходило неоднородно.

На некоторых площадях - где отмечался дефицит эффективных осадков - они снизились до неудовлетворительных для этого периода показателей.

Негативное влияние на некоторые растения и деревья

В УкрГМЦ напомнили, что в некоторых районах в третьей декаде мая отмечались значительные ливни, сильные порывы ветра и град.

Там возникали условия для:

полегания посевов;

повреждения цвета и плодов фруктовых деревьев;

повреждения цвета и плодов овощей.

Кроме того, низкие температуры воздуха (в сочетании с чрезмерными осадками) приводили к распространению болезней и вредителей на посевах сельскохозяйственных культур.

Ситуация с озимой пшеницей и яровым ячменем

Несмотря на прохладную, а порой и холодную для конца мая погоду, в южных областях Украины у озимой пшеницы наступила молочная спелость зерна.

"Что на 1-1,5 недели раньше обычных сроков", - уточнили в УкрГМЦ.

Кроме того, на 1-2 недели раньше средних многолетних сроков началось колошение ярового ячменя.

Влияние погоды на теплолюбивые культуры

В завершение украинцам рассказали, что пониженный температурный режим в конце мая был малоблагоприятным:

для образования всходов теплолюбивых культур;

для их начального развития.

Так, слабый рост растений из-за низких температур воздуха наблюдался:

у кукурузы;

у сои;

у подсолнечника.

"Наблюдалось пожелтение растений на отдельных площадях из-за низких температур воздуха", - подытожили в УкрГМЦ.