Від Рязані до Туапсе: "Мадяр" показав список знищених об’єктів ВПК та енергетики РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ від початку 2026 року уразили сотні важливих військових і енергетичних об’єктів противника в оперативній і стратегічній глибині Росії та на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.
Читайте також: РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
За його словами, лише за перші 48 діб року українські дрони атакували понад 240 цілей, серед яких підприємства нафтопаливної та оборонної інфраструктури, об’єкти енергетики, аеродроми, системи ППО та радіолокаційні станції.
Частину ударів виконували у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
Серед підтверджених цілей - низка нафтопереробних заводів, газопереробних підприємств, нафтобаз і хімічних комбінатів, зокрема у Рязані, Ярославлі, Туапсе, Саратові, Волгограді, а також нафтотермінал "Таманьнефтегаз".
Також уражалися електропідстанції, теплові електростанції та підприємства військово-промислового комплексу.
Окрім промислових об’єктів, під удари потрапили військові аеродроми, логістичні вузли та інші об’єкти, що забезпечують бойові дії російських військ.
Загалом у січні-лютому підрозділи СБС знищили або пошкодили тисячі ворожих цілей, а результати окремих операцій регулярно оприлюднює Генеральний штаб.
"Мадяр" підкреслив, що підрозділи безпілотних систем щоденно виконують бойові завдання на різних напрямках, зосереджуючись як на ударах у глибині противника, так і на підтримці бойових дій на лінії фронту.
Нагадаємо, оператори Сил безпілотних систем батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis за одну ніч знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2".
Раніше ці ж підрозділи протягом 48 годин ліквідували ще шість одиниць техніки ППО та радіолокаційних станцій, які становили основу багатошарової протиповітряної оборони противника.
Крім того, підрозділи СБС ЗСУ нещодавно знищили рідкісну російську систему радіоелектронної боротьби "КОП-2", для ураження якої знадобилося лише два дрони. Також українські військові уразили станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" вартістю близько 10 млн доларів.
У ніч на 13 січня сили безпілотних систем атакували енергетичні об’єкти в окупованому Маріуполі та знищили склад боєприпасів у Макіївці. Нещодавно також повідомлялося, що оператори СБС зірвали наступ російських військ на одному з ключових напрямків, уразивши піхоту, бронетехніку та наземний роботизований комплекс противника.