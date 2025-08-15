UA

Від розвідгрупи до полку: К-2 увійшов до складу Сил безпілотних систем ЗСУ

Полк К-2 увійшов до складу Сил безпілотних систем (фото: k-2.army)
Автор: Ірина Костенко

⁨20-й окремий полк К-2 увійшов до складу Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу командування Сил безпілотних систем ЗСУ у Facebook.

Шлях К-2 від розвідгрупи до полку

Згідно з інформацією командування СБС ЗСУ, К-2 - це підрозділ, який:

  • виріс із розвідувальної групи;
  • ефективно веде бойові дії із використанням сучасних безпілотних технологій.

"Пройшовши шлях від розвідгрупи, яка на момент створення в 2017 році налічувала близько десятка бійців, підрозділ К-2 масштабувався до окремого полку безпілотних систем у грудні 2024 року", - розповіли українцям.

Що на озброєнні К-2 і хто командир

Повідомляється, що на озброєнні К-2:

  • розвідувальні БпЛА;
  • ударні БпЛА;
  • наземні роботизовані комплекси.

Командир - підполковник, Герой України Кирило Верес.

"Раді вітати бойових побратимів у наших лавах! Разом до перемоги", - підсумували у прес-службі командування СБС ЗСУ.

Публікація командування СБС ЗСУ (скриншот: facebook.com/Командування-Сил-безпілотних-систем-ЗС-України)

Як долучитись до К-2

Українцям, які готові долучитись до 20-го окремого полку К-2, достатньо завітати на його офіційний сайт:

  • заповнити анкету з персональними даними;
  • вибрати спеціальність;
  • надіслати заявку.

"Наші рекрутери зв'яжуться з тобою та розкажуть про подальші кроки після співбесіди", - пояснили у К-2.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експериментальний проект "Контракт 18-24" розширили на штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС).

Тим часом перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, як штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою.

Читайте також, скільки ворожих цілей вразили українські безпілотні системи за липень і які підрозділи - найрезультативніші.

