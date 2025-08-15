Від розвідгрупи до полку: К-2 увійшов до складу Сил безпілотних систем ЗСУ

20-й окремий полк К-2 увійшов до складу Сил безпілотних систем Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу командування Сил безпілотних систем ЗСУ у Facebook.
Згідно з інформацією командування СБС ЗСУ, К-2 - це підрозділ, який:
"Пройшовши шлях від розвідгрупи, яка на момент створення в 2017 році налічувала близько десятка бійців, підрозділ К-2 масштабувався до окремого полку безпілотних систем у грудні 2024 року", - розповіли українцям.
Повідомляється, що на озброєнні К-2:
Командир - підполковник, Герой України Кирило Верес.
"Раді вітати бойових побратимів у наших лавах! Разом до перемоги", - підсумували у прес-службі командування СБС ЗСУ.
Українцям, які готові долучитись до 20-го окремого полку К-2, достатньо завітати на його офіційний сайт:
"Наші рекрутери зв'яжуться з тобою та розкажуть про подальші кроки після співбесіди", - пояснили у К-2.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експериментальний проект "Контракт 18-24" розширили на штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС).
Тим часом перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, як штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою.
Читайте також, скільки ворожих цілей вразили українські безпілотні системи за липень і які підрозділи - найрезультативніші.