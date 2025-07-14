Штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою, - Федоров
Росіяни створили підрозділ "Рубікон", який активно полює за українськими операторами БпЛА. Посилення автономності дронів за рахунок ШІ з часом дозволить прибрати операторів з поля бою.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Наша задача - забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни", - зазначив він.
За словами Федорова, для повної автономності дронів, можливо, знадобляться роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.
"Зараз ШІ активно використовується для декодування знімків, для того, щоб наносити цілі, декодувати трансляції в режимі реального часу, донаведення на основі ШІ почали активно використовуватися на FPV-дронах. Ми починаємо окрему грантову програму в цьому напрямку, це майбутнє поле бою", - додав керівник Мінцифри.
Дрони у війні в Україні
Сьогодні безпілотники відіграють важливо роль у війні, істотно впливаючи на хід бойових дій. Вони використовуються для розвідки, коригування артилерійського вогню, ударів по техніці та живій силі противника, а також для оборони від атак.
Застосування безпілотників стало однією з ключових тактик на фронті. Їхня ефективність змушує як Україна, так й Росію постійно адаптувати свої дії й змінювати підходи до ведення бойових операцій.
Сьогодні країна-терорист вдається до запусків безпілотників типу Shahed фактично щоночі. Як відзначав президент Володимир Зеленський, ворог планує досягти запуску до 1000 дронів щоночі.
За словами голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, у Києві тим часом планують запустити масштабний проєкт "Чисте небо", який передбачає захист за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.
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