ЗСУ нарощують силу дронів: Сирський назвав найрезультативніші підрозділи
Українські безпілотні системи за липень уразили понад 23 тисячі ворожих цілей, зокрема ліквідовано понад 5 тисяч окупантів. Основну роль у цьому зіграли FPV-дрони та нічні "бомбери".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
Сирський зазначив, що безпілотні системи стали невід’ємною складовою українських Збройних сил та, у взаємодії з піхотою й артилерією, запорукою успіху у стримуванні ворога.
Головнокомандувач повідомив, що він провів щомісячну нараду з питань розвитку спроможностей Сил безпілотних систем.
За його даними, минулого місяця безпілотниками було уражено 23,4 тисячі ворожих цілей. Більше частина за рахунок FPV-дронів і нічних бомберів, ефективність яких зростає.
"Головний пріоритет - знищення особового складу противника. У липні Силами БпС було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери в цій бойовій роботі - "Птахи Мадяра", підрозділ ДПСУ “Фенікс”, “Ахіллес”, - зауважив Сирський.
Розвиток безпілотних систем в Україні
Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів, це, за словами Сирського, черговий крок у розвитку спроможностей безпілотних систем. В цьому напрямку будемо розвивати, як логістичну, так і бойову складову.
Напевно, найважливіша частина таких нарад - обмін досвідом між підрозділами. Цього разу про свої нестандартні рішення і здобутки доповіли командири підрозділів БпС:
- 59 ОШБР БпС,
- 429 ОП БпС “Ахіллес”,
- підрозділу БпАС “Фенікс”
- Державної прикордонної служби.
Також заслухали звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike (дальністю 50-120 км) та перспективних, інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються.
"Вислухав пропозиції та запити, визначив завдання для нарощування спроможностей безпілотної складової Збройних Сил. Побажав воїнам успіхів у бойовій роботі, і цей успіх має виявлятися насамперед у збереженні життя наших воїнів", - додав він.
Сили безпілотних систем в Україні
Зауважимо, що днями командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що протягом липня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем щодоби вражали в середньому 756 цілей, в тому числі 166 одиниць особового складу ворога.
При тому, що чисельність Угруповання складає лише 2% відносно загальної чисельності ЗСУ, кожного третього окупанта знищували саме ці підрозділи.
Як відомо, Сили безпілотних систем були створені в Україні за указом президента України від 6 лютого 2024 року. 25 червня 2024 року СБС стали окремим родом військ у складі ЗСУ.