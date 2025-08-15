От разведгруппы до полка: К-2 вошел в состав Сил беспилотных систем ВСУ

20-й отдельный полк К-2 вошел в состав Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования Сил беспилотных систем ВСУ в Facebook.
Согласно информации командования СБС ВСУ, К-2 - это подразделение, которое:
"Пройдя путь от разведгруппы, которая на момент создания в 2017 году насчитывала около десятка бойцов, подразделение К-2 масштабировалось до отдельного полка беспилотных систем в декабре 2024 года", - рассказали украинцам.
Сообщается, что на вооружении К-2:
Командир - подполковник, Герой Украины Кирилл Верес.
"Рады приветствовать боевых побратимов в наших рядах! Вместе к победе", - подытожили в пресс-службе командования СБС ВСУ.
Украинцам, которые готовы присоединиться к 20-му отдельному полку К-2, достаточно посетить его официальный сайт:
"Наши рекрутеры свяжутся с тобой и расскажут о дальнейших шагах после собеседования", - объяснили в К-2.
