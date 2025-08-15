RU

Общество Образование Деньги Изменения

От разведгруппы до полка: К-2 вошел в состав Сил беспилотных систем ВСУ

Полк К-2 вошел в состав Сил беспилотных систем (фото: k-2.army)
Автор: Ирина Костенко

20-й отдельный полк К-2 вошел в состав Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования Сил беспилотных систем ВСУ в Facebook.

Путь К-2 от разведгруппы до полка

Согласно информации командования СБС ВСУ, К-2 - это подразделение, которое:

  • выросло из разведывательной группы;
  • эффективно ведет боевые действия с использованием современных беспилотных технологий.

"Пройдя путь от разведгруппы, которая на момент создания в 2017 году насчитывала около десятка бойцов, подразделение К-2 масштабировалось до отдельного полка беспилотных систем в декабре 2024 года", - рассказали украинцам.

Что на вооружении К-2 и кто командир

Сообщается, что на вооружении К-2:

  • разведывательные БпЛА;
  • ударные БпЛА;
  • наземные роботизированные комплексы.

Командир - подполковник, Герой Украины Кирилл Верес.

"Рады приветствовать боевых побратимов в наших рядах! Вместе к победе", - подытожили в пресс-службе командования СБС ВСУ.

Публикация командования СБС ВСУ (скриншот: facebook.com/Командування-Сил-безпілотних-систем-ЗС-України)

Как присоединиться к К-2

Украинцам, которые готовы присоединиться к 20-му отдельному полку К-2, достаточно посетить его официальный сайт:

  • заполнить анкету с персональными данными;
  • выбрать специальность;
  • отправить заявку.

"Наши рекрутеры свяжутся с тобой и расскажут о дальнейших шагах после собеседования", - объяснили в К-2.

Напомним, ранее мы рассказывали, что экспериментальный проект "Контракт 18-24" расширили на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС).

Тем временем первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, как искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя.

Читайте также, сколько вражеских целей поразили украинские беспилотные системы за июль и какие подразделения - самые результативные.

