От Reebok до турецкого fashion: почему известные бренды закрывают магазины в Украине

12:35 15.05.2026 Пт
3 мин
Почему международные бренды и украинские сети уходят с рынка
aimg Анастасия Мацепа
От Reebok до турецкого fashion: почему известные бренды закрывают магазины в Украине Фото: весной 2026 года украинский ритейл столкнулся с новой волной закрытий магазинов (Getty Images)
Нынешняя весна обозначилась рядом громких закрытий на украинском рынке ритейла. Анализ закрытий в ритейле за последние два месяца указывает на несколько причин - падение покупательской способности и логистические вызовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины.

Главное:

  • Reebok окончательно уходит из Украины: в мае закрываются последние магазины бренда в Киеве.
  • Koton, SuperStep и InStreet сворачивали работу из-за изменения глобальной стратегии и рисков на украинском рынке.
  • Сеть "Арсен" закрывает все супермаркеты после 24 лет работы.
  • Usupso и O!Some потеряли прибыльность из-за падения спроса на "эмоциональные покупки".
  • В киевском ТРЦ Magelan закрылся кинотеатр "Линия Кино", который работал более 20 лет.

Международные бренды сокращают присутствие

Одним из самых громких закрытий весны стало окончательное сворачивание работы сети Reebok в Украине. В мае 2026 года прекращают работу последние два магазина бренда в столичных ТРЦ Retroville и SkyMall.

После начала полномасштабной войны украинской сетью Reebok руководил турецкий холдинг FLO Retailing. Однако компания решила пересмотреть свою глобальную стратегию и сократить присутствие на рынках с высокими рисками и низкой маржинальностью.

Ранее FLO Retailing также закрыл последний магазин спортивной одежды InStreet в ТРЦ Respublika Park.

Параллельно с украинского рынка уходит и мультибрендовая сеть обуви SuperStep. Шесть магазинов компании должны закрыться в мае-июне.

Еще одним брендом, который сокращает присутствие, стал турецкий Koton. Компания закрывает два магазина в Украине после восьми лет работы. За это время сеть так и не смогла масштабироваться до ранее анонсированных 15 торговых точек.

Эксперты объясняют выход турецких fashion-операторов валютными колебаниями, падением рентабельности и централизацией бизнеса главными офисами в Турции.

"Арсен" и другие сети полностью покидают рынок

О полном закрытии также объявила львовская сеть супермаркетов "Арсен", которая работала в Украине 24 года.

Компания заявила, что завершает не только работу "Арсена", но и сетей "Фреш", "Союз" и "Квартал". Владелец бизнеса Михаил Весельский назвал это "плановым завершением розничного направления".

По его словам, компания хочет сосредоточиться на девелоперских проектах и социальных инициативах.

Все магазины сети будут работать до 31 мая 2026 года. Часть локаций должны занять другие операторы рынка.

Lifestyle-магазины и кинотеатры тоже под ударом

Изменение потребительских привычек ударило и по сегменту lifestyle-ритейла.

Сети Usupso и O!Some объявили о полном закрытии в Украине. Компании объяснили это падением выручки, потерей прибыльности и переориентацией покупателей на товары первой необходимости.

Особенно сильно пострадали магазины, которые зависели от трафика в торговых центрах и импульсных покупок.

Сложная ситуация наблюдается и в сегменте развлечений. В апреле 2026 года в киевском ТРЦ Magelan закрылся кинотеатр "Линия Кино", который работал там более 20 лет.

После этого сеть оставила лишь один кинотеатр - в Cherry Mall в Вишневом.

Эксперты рынка считают, что такие закрытия свидетельствуют об изменении роли традиционных кинотеатров в торговых центрах и необходимости поиска новых форматов для привлечения посетителей.

Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
